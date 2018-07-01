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Определились соперники «Кайрата» и «Тобола» по второму раунду Лиги Европы

20 Июля 2018 08:43 496
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Определились соперники «Кайрата» и «Тобола» по второму раунду Лиги Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны все пары второго отборочного раунда Лиги Европы, передает СИА «SPORTINFORM».

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Отметим, накануне алматинцы и костанайцы без особых проблем вышли во второй раунд Лиги Европы. Единственной казахстанской командой, не сумевшей преодолеть первый отборочный круг стал павлодарский «Иртыш».

Соперник алматинцев был известен заранее - АЗ Алкмар из Нидерландов. Оппонент «Тобола» выявлялся в противостоянии между армянским «Пюником» и македонским «Вардаром». В итоге армянский коллектив одержал две победы - 1:0 и 2:0 и вышел на костанайцев.

Напомним, ранее стал известен соперник «Уфы», за которую выступает Еркебулан Сейдахмет. Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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