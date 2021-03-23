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    13:02, 23 Март 2021 | GMT +6

    Определились соперники Бублика и Кукушкина на «Мастерсе» в Майами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка престижного мужского турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by Itaú, который будет проходить в Майами (США) с 22 марта по 4 апреля. В результате жеребьевки казахстанские теннисисты узнали соперников на старте турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик начнет борьбу со второго круга. Там его ждет победитель матча между чехом Иржи Веселым и сербом Ласло Дьере. Михаил Кукушкин проведет встречу с Джеком Грэйпером из Великобритании. В случае победы над Джеком, Кукушкин во втором круге сыграет против чемпиона турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Аслана Карацева.

    Другой казахстанец Дмитрий Попко уступил в первом кругу квалификации соревнования Miami Open by Itaú американцу Бьорну Фратанджело. Игра завершилась со счетом 5:7, 2:6.
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