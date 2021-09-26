Определились соперницы казахстанских спортсменок на Astana Open WTA 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном теннисном центре состоялась официальная церемония жеребьевки женского турнира Astana Open WTA 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Первая ракетка соревнования Юлия Путинцева начнет свой путь матчем против Екатерины Горгодзе из Грузии.

Зарине Дияс на старте будет противостоять победительница квалификации.

Обладательницы wild card Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют с Кристиной Мландович из Франции и бельгийкой Алисон Ван Эйтванк соответственно.