Определились соперницы казахстанок в первом круге «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты жеребьёвки женских соревнований третьего «мэйджора», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, п ервая ракетка нашей страны Елена Рыбакина на старте турнира проэкзаменует француженку Кристину Младенович.

Соперницей Зарины Дияс стала Анастасия Севастова из Латвии, а Юлия Путинцева сыграет с соперницей из квалицикации. Её имя станет известно позже.

Ранее сообщалось о том, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (21-е место в рейтинге WTA) победила латвийку Анастасию Севастову (61-е) на турнире в Истборне (Великобритания).