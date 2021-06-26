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    20:37, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Определились соперницы казахстанок в первом круге «Уимблдона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты жеребьёвки женских соревнований третьего «мэйджора», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, п ервая ракетка нашей страны Елена Рыбакина на старте турнира проэкзаменует француженку Кристину Младенович.

    Соперницей Зарины Дияс стала Анастасия Севастова из Латвии, а Юлия Путинцева сыграет с соперницей из квалицикации. Её имя станет известно позже.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (21-е место в рейтинге WTA) победила латвийку Анастасию Севастову (61-е) на турнире в Истборне (Великобритания).


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