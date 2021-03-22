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    14:00, 22 Март 2021 | GMT +6

    Определились соперницы казахстанок в первом круге теннисного турнира в Майами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились соперницы казахстанок в первом круге теннисного турнира в Майами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Федерации сообщили, что стало известно, с кем сыграют казахстанские теннисистки в стартовых играх на турнире категории WTA 1000 Miami Open presented by Itaú, который начнется 23 марта.

    Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова в первом круге основной сетки сыграет с одной из победительниц квалификационного турнира. Зарине Дияс предстоит встретиться с американкой Винус Уильямс.

    Елена Рыбакина и Юлия Путинцева начнут борьбу со второго круга. Елена сыграет с победительницей матча между эстонкой Кайей Канепи и американкой Лорен Дэвис. Юлия же встретится с победительницей противостояния британки Хизер Уотсон и одной из теннисисток, которая завоюет путевку в основную сетку через квалификацию.






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