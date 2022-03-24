Определились сильнейшие бойцы ММА Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 18-22 марта в карагандинском центре бокса имени С. Сапиева прошел чемпионат Казахстана по смешанному боевому единоборству ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

В республиканском первенстве приняли участие 338 спортсменов со всех регионов Казахстана. Соревнования проходили в шести весовых категориях среди женщин и десяти весовых категориях среди мужчин.

Чемпионат был насыщен яркими, порой неожиданными моментами. В нескольких финальных поединках андердоги сумели одержать победу над более опытными «коллегами».

Главным апсетом чемпионата стала победа Алтынай Мергенбай над безусловной фавориткой Аян Турсын в финальном поединке весовой категории до 52,2 кг. Поединок продлился все три раунда и решением судей, победу завоевала Мергенбай.

Впечатляющей была досрочная победа техническим нокаутом дебютантки Матильды Бачуриной над членом молодежной сборной Аяулым Улан.

Призерами среди молодежи стали:

До 47,6 кг (девушки)

1 место – Лобар Юнусбекова (Алматинская область)

2 место – Гульназ Абдрахманова (ЗКО)

3 место – Назерке Елеубекова (Карагандинская область)

До 52,2 кг (девушки)

1 место – Матильда Бачурина (Акмолинская область)

2 место – Аяулым Улан (Алматинская область)

3 место – Аружан Ерназарова (Павлодарская область)

До 56,7 кг (девушки)

1 место - Динара Аяпова (Актюбинская область)

2 место – Айгерим Тлекова (Жамбылская область)

До 61,2 кг (девушки)

1 место – Жанар Дегенбай (Шымкент)

2 место – Аяжан Жатканбай (Жамбылская область)

До 65,8 кг (девушки)

1 место – Адэль Махаметова (Алматинская область)

2 место – Гульмира Азатбек (Актюбинская область)

До 70,3 кг (девушки)

1 место – Жанерке Жамалбекова (Жамбылская область)

2 место – Диана Ахметова (Атырауская область)

3 место – Акерке Шилдээвай (Карагандинская область)

До 52,2 кг (парни)

1 место – Айдос Жанабай (Актюбиинская область)

2 место – Дархан Исмагулов (Костанайская область)

3 место – Кудайберген Кенжебекулы (Карагандинская область)

До 56,7 кг (парни)

1 место – Ерсултан Шакенбай (Нур-Султан)

2 место – Онгар Смагул (Алматинская область)

3 место – Даулет Нурболатулы (Жамбылская область)

До 61,2 кг (парни)

1 место – Кадырбек Шинбаев (ЗКО)

2 место – Идрис Идрисов (Алматы)

3 место – Чингис Идрисов (Алматы)

До 65,8 кг (парни)

1 место – Абай Жалал (Шымкент)

2 место – Самгат Шабдан (ЗКО)

3 место – Имангали Абдыкайым (Туркестанская область)

До 70,3 кг (парни)

1 место – Адлан Умаров (Карагандинская область)

2 место - Еркин Бегенов (Алматинская область)

3 место – Арсен Рашкенов (Нур-Султан)

До 77,1 кг (парни)

1 место – Александр Ивашкин (Карагандинская область)

2 место - Игорь Ахматов (Карагандинская область)

3 место – Виталий Чернявский (Акмолинская область)

До 83,9 кг (парни)

1 место – Данил Губин (Карагандинская область)

2 место - Денис Черепенко (Жамбылская область)

3 место – Азамат Даулеитияров (ЗКО)

До 93 кг

1 место – Нуржас Даулетияр (Жамбылская обалсть)

2 место – Бакдаулет Мырзабеков (ЗКО)

3 место – Абдрасил Абжапар (Алматинская область)

До 120,2 кг

1 место – Нурадил Кайырбергенулы (ЗКО)

2 место – Баламир Култасов (Нур-Султан)

3 место – Куат Улданбек (ЖАмбылская область)

Свыше 120,2 кг

1 место – Диас Тлемис (Актюбинская область)

2 место – Абдрасул Абдиманап (Туркестанская область)

Призеры чемпионата Казахстана по ММА среди взрослых:

До 47,6 кг (жен)

1 место – Кымбат Ахмет (Туркестанская область)

2 место – Туймегуль Жунис (Шымкент)

3 место – Инас Аширбек (Алматинская область)

До 52,2 кг (жен)

1 место – Алтынай Мергенбай (Туркестанская область)

2 место – Аян Турсын (Алматинская область)

3 место – Карлыгаш Байжанова (Жамбылская область)

До 56,7 кг (жен)

1 место – Айгерим Тореханова (Туркестанская область)

2 место – Назерке Исабек (Шымкент)

3 место – Виолетта Путинцева (Павлодарская область)

До 61,2 кг (жен)

1 место – Антонина КОтляревская (Алматы)

2 место – Жансая Ермагамбетова )Алматинская область)

До 65,8 кг (жен)

1 место – Мольдир Аширбекова (Алматинская область)

2 место – Гуле Мусаева (Алматы)

До 70,3 кг (жен)

1 место – Меруерт Естемес (Жамбылская область)

2 место – Асель Боранбаева (Жамбылская область)

До 52,2 кг (муж)

1 место – Ерулан Кабдулов (Атырауская область)

2 место - Руслан Абдрахманов (ЗКО)

3 место – Нурлан Тлеумбетов (Алматинская область)

До 56,7 кг (муж)

1 место – Алиби Темиртасов (ЗКО)

2 место – Жавохир Абдраубов (Карагандинская область)

3 место – Руслан Мейрманов (Алматинская область)

До 61,2 кг (муж)

1 место – Зохраб Велиев (Акмолинская область)

2 место – Еркебулан Бегасылулы (Алматинская область)

3 место - Мерей Бекен (Карагандинская область)

До 65,8 кг (муж)

1 место - Дастан Малик (Нур-Султан)

2 место – Салауат Каби (Алматинская область)

3 место – Магомед Асадов (Жамбылская область)

До 70,3 кг (муж)

1 место – Белгибай Адилбек (Туркестанская область)

2 место – Ермахан Кусаинов (Карагандинская область)

3 место – Бакытжан Орынбайулы (Актюбинская область)

До 77,1 кг (муж)

1 место – Достажн Кенжебаев (Алматинская область)

2 место – Дмитрий Ярков (Павлодарская область)

3 место – Орынбасар Абжалалов (Карагандинская область)

До 83,9 кг (муж)

1 место – Санжар Жаксылыкбаев (Алматинская область)

2 место – Елжас Хамитов (Актюбинская область)

3 место – Миржан Бактубаев (ЗКО)

До 93 кг (муж)

1 место – Алик Домнич (Нур-Султан)

2 место – Чингиз Измуханов (Карагандинская область)

3 место – Мэльс Шылмурзаев (Алматинская область)

До 120,2 кг (муж)

1 место – Талгат Жиентаев (ЗКО)

2 место – Зелемхан Хумаидов (Костанайская область)

3 место – Евгений Риб (Алматы)

Свыше 120,2 кг:

1 место – Расул Хатаев (Мангистауская область)

2 место – Еламан Тишпаев (Карагандинская область)

3 место – Бакдаулет Смайыл (Туркестанская область).

По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная Казахстана по ММА.