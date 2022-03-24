Определились сильнейшие бойцы ММА Казахстана
В республиканском первенстве приняли участие 338 спортсменов со всех регионов Казахстана. Соревнования проходили в шести весовых категориях среди женщин и десяти весовых категориях среди мужчин.
Чемпионат был насыщен яркими, порой неожиданными моментами. В нескольких финальных поединках андердоги сумели одержать победу над более опытными «коллегами».
Главным апсетом чемпионата стала победа Алтынай Мергенбай над безусловной фавориткой Аян Турсын в финальном поединке весовой категории до 52,2 кг. Поединок продлился все три раунда и решением судей, победу завоевала Мергенбай.
Впечатляющей была досрочная победа техническим нокаутом дебютантки Матильды Бачуриной над членом молодежной сборной Аяулым Улан.
Призерами среди молодежи стали:
До 47,6 кг (девушки)
1 место – Лобар Юнусбекова (Алматинская область)
2 место – Гульназ Абдрахманова (ЗКО)
3 место – Назерке Елеубекова (Карагандинская область)
До 52,2 кг (девушки)
1 место – Матильда Бачурина (Акмолинская область)
2 место – Аяулым Улан (Алматинская область)
3 место – Аружан Ерназарова (Павлодарская область)
До 56,7 кг (девушки)
1 место - Динара Аяпова (Актюбинская область)
2 место – Айгерим Тлекова (Жамбылская область)
До 61,2 кг (девушки)
1 место – Жанар Дегенбай (Шымкент)
2 место – Аяжан Жатканбай (Жамбылская область)
До 65,8 кг (девушки)
1 место – Адэль Махаметова (Алматинская область)
2 место – Гульмира Азатбек (Актюбинская область)
До 70,3 кг (девушки)
1 место – Жанерке Жамалбекова (Жамбылская область)
2 место – Диана Ахметова (Атырауская область)
3 место – Акерке Шилдээвай (Карагандинская область)
До 52,2 кг (парни)
1 место – Айдос Жанабай (Актюбиинская область)
2 место – Дархан Исмагулов (Костанайская область)
3 место – Кудайберген Кенжебекулы (Карагандинская область)
До 56,7 кг (парни)
1 место – Ерсултан Шакенбай (Нур-Султан)
2 место – Онгар Смагул (Алматинская область)
3 место – Даулет Нурболатулы (Жамбылская область)
До 61,2 кг (парни)
1 место – Кадырбек Шинбаев (ЗКО)
2 место – Идрис Идрисов (Алматы)
3 место – Чингис Идрисов (Алматы)
До 65,8 кг (парни)
1 место – Абай Жалал (Шымкент)
2 место – Самгат Шабдан (ЗКО)
3 место – Имангали Абдыкайым (Туркестанская область)
До 70,3 кг (парни)
1 место – Адлан Умаров (Карагандинская область)
2 место - Еркин Бегенов (Алматинская область)
3 место – Арсен Рашкенов (Нур-Султан)
До 77,1 кг (парни)
1 место – Александр Ивашкин (Карагандинская область)
2 место - Игорь Ахматов (Карагандинская область)
3 место – Виталий Чернявский (Акмолинская область)
До 83,9 кг (парни)
1 место – Данил Губин (Карагандинская область)
2 место - Денис Черепенко (Жамбылская область)
3 место – Азамат Даулеитияров (ЗКО)
До 93 кг
1 место – Нуржас Даулетияр (Жамбылская обалсть)
2 место – Бакдаулет Мырзабеков (ЗКО)
3 место – Абдрасил Абжапар (Алматинская область)
До 120,2 кг
1 место – Нурадил Кайырбергенулы (ЗКО)
2 место – Баламир Култасов (Нур-Султан)
3 место – Куат Улданбек (ЖАмбылская область)
Свыше 120,2 кг
1 место – Диас Тлемис (Актюбинская область)
2 место – Абдрасул Абдиманап (Туркестанская область)
Призеры чемпионата Казахстана по ММА среди взрослых:
До 47,6 кг (жен)
1 место – Кымбат Ахмет (Туркестанская область)
2 место – Туймегуль Жунис (Шымкент)
3 место – Инас Аширбек (Алматинская область)
До 52,2 кг (жен)
1 место – Алтынай Мергенбай (Туркестанская область)
2 место – Аян Турсын (Алматинская область)
3 место – Карлыгаш Байжанова (Жамбылская область)
До 56,7 кг (жен)
1 место – Айгерим Тореханова (Туркестанская область)
2 место – Назерке Исабек (Шымкент)
3 место – Виолетта Путинцева (Павлодарская область)
До 61,2 кг (жен)
1 место – Антонина КОтляревская (Алматы)
2 место – Жансая Ермагамбетова )Алматинская область)
До 65,8 кг (жен)
1 место – Мольдир Аширбекова (Алматинская область)
2 место – Гуле Мусаева (Алматы)
До 70,3 кг (жен)
1 место – Меруерт Естемес (Жамбылская область)
2 место – Асель Боранбаева (Жамбылская область)
До 52,2 кг (муж)
1 место – Ерулан Кабдулов (Атырауская область)
2 место - Руслан Абдрахманов (ЗКО)
3 место – Нурлан Тлеумбетов (Алматинская область)
До 56,7 кг (муж)
1 место – Алиби Темиртасов (ЗКО)
2 место – Жавохир Абдраубов (Карагандинская область)
3 место – Руслан Мейрманов (Алматинская область)
До 61,2 кг (муж)
1 место – Зохраб Велиев (Акмолинская область)
2 место – Еркебулан Бегасылулы (Алматинская область)
3 место - Мерей Бекен (Карагандинская область)
До 65,8 кг (муж)
1 место - Дастан Малик (Нур-Султан)
2 место – Салауат Каби (Алматинская область)
3 место – Магомед Асадов (Жамбылская область)
До 70,3 кг (муж)
1 место – Белгибай Адилбек (Туркестанская область)
2 место – Ермахан Кусаинов (Карагандинская область)
3 место – Бакытжан Орынбайулы (Актюбинская область)
До 77,1 кг (муж)
1 место – Достажн Кенжебаев (Алматинская область)
2 место – Дмитрий Ярков (Павлодарская область)
3 место – Орынбасар Абжалалов (Карагандинская область)
До 83,9 кг (муж)
1 место – Санжар Жаксылыкбаев (Алматинская область)
2 место – Елжас Хамитов (Актюбинская область)
3 место – Миржан Бактубаев (ЗКО)
До 93 кг (муж)
1 место – Алик Домнич (Нур-Султан)
2 место – Чингиз Измуханов (Карагандинская область)
3 место – Мэльс Шылмурзаев (Алматинская область)
До 120,2 кг (муж)
1 место – Талгат Жиентаев (ЗКО)
2 место – Зелемхан Хумаидов (Костанайская область)
3 место – Евгений Риб (Алматы)
Свыше 120,2 кг:
1 место – Расул Хатаев (Мангистауская область)
2 место – Еламан Тишпаев (Карагандинская область)
3 место – Бакдаулет Смайыл (Туркестанская область).
По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная Казахстана по ММА.