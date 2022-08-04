Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнования проходили в течение шести дней.
Юноши, личный разряд
1 место - Мерей Болатбек (Шымкент)
2 место - Даурен Жумагазы (Мангистауская область)
3 место - Мансур Суйындык (Западно-Казахстанская область)
3 место - Бакдаулет Саурбай (Шымкент)
Девушки, личный разряд
1 место - Акку Темирханова (Мангистауская область)
2 место - Айназ Адильгереева (Алматы)
3 место - Ноила Ханиязова (Туркестанская область)
3 место - Дарья Фу (Карагандинская область)
Девушки, парный разряд
1 место - Айназ Адильгереева/Томирис Косар (Алматы/Шымкент)
2 место - Акку Темирханова/Ноила Ханиязова (Мангистауская/Туркестанская
области)
3 место - Акниет Амангельды/Мария Лукьянова (Шымкент/Карагандинская
область)
3 место - Нурсая Нурман/Улдана Байболат (Нур-Султан/Туркестанская
область)
Юноши, парный разряд
1 место - Ержигит Серикбай/Бакдаулет Саурбай (Западно-Казахстанская
область/Шымкент)
2 место - Табигат Шарипхан/Аслан Талгат (Алматинская область/Шымкент)
3 место - Медет Нурумов/Даниял Жуматов (Карагандинская/Западно-
Казахстанская области)
3 место - Игитали Султанмуратов/Азат Ахматбеков
(Шымкент/Карагандинская область)
Смешанный разряд
1 место - Ержигит Серикбай/Ноила Ханиязова (Западно-
Казахстанская/Туркестанская области)
2 место - Асылхан Магзумбеков/Дарья Фу (Карагандинская область)
3 место - Нурбол Токтамыс/Руана Шымкентбай (Нур-Султан/Шымкент)
3 место - Бакдаулет Саурбай/Акку Темирханова (Шымкент/Мангистауская
область)
Фото: olympic.kz