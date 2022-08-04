4 Августа 2022 14:44

Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования проходили в течение шести дней.

Юноши, личный разряд

1 место - Мерей Болатбек (Шымкент)

2 место - Даурен Жумагазы (Мангистауская область)

3 место - Мансур Суйындык (Западно-Казахстанская область)

3 место - Бакдаулет Саурбай (Шымкент)

Девушки, личный разряд

1 место - Акку Темирханова (Мангистауская область)

2 место - Айназ Адильгереева (Алматы)

3 место - Ноила Ханиязова (Туркестанская область)

3 место - Дарья Фу (Карагандинская область)

Девушки, парный разряд

1 место - Айназ Адильгереева/Томирис Косар (Алматы/Шымкент)

2 место - Акку Темирханова/Ноила Ханиязова (Мангистауская/Туркестанская

области)

3 место - Акниет Амангельды/Мария Лукьянова (Шымкент/Карагандинская

область)

3 место - Нурсая Нурман/Улдана Байболат (Нур-Султан/Туркестанская

область)

Юноши, парный разряд

1 место - Ержигит Серикбай/Бакдаулет Саурбай (Западно-Казахстанская

область/Шымкент)

2 место - Табигат Шарипхан/Аслан Талгат (Алматинская область/Шымкент)

3 место - Медет Нурумов/Даниял Жуматов (Карагандинская/Западно-

Казахстанская области)

3 место - Игитали Султанмуратов/Азат Ахматбеков

(Шымкент/Карагандинская область)

Смешанный разряд

1 место - Ержигит Серикбай/Ноила Ханиязова (Западно-

Казахстанская/Туркестанская области)

2 место - Асылхан Магзумбеков/Дарья Фу (Карагандинская область)

3 место - Нурбол Токтамыс/Руана Шымкентбай (Нур-Султан/Шымкент)

3 место - Бакдаулет Саурбай/Акку Темирханова (Шымкент/Мангистауская

область)













Фото: olympic.kz