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Определились призеры третьего тура Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Октября 2022, 13:39
Определились призеры третьего тура Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Алан Курмангалиев, Владислав Захаров, Вадим Ярошенко, Евгений Груздов, тренер Игорь Рубцов из клуба «Караганда» выиграли третий тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису, который завершился в Павлодаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Карагандинцы провели 9 матчей и во всех одержали победы, а в последний день соревнования были сильнее своих главных соперников из «Sarkan» (Талдыкорган) - 3:2.

В данный момент на 1 месте «Караганда», на 2-м - «Sarkan», на 3-м - «Шолак-Терек» (Костанайская область).

За тройкой лидеров следуют «Sigma» (Шымкент), «Karven» (Кыргызстан), Павлодар, КНТ «Караганда-3», «Казаэронавигация» (Астана), «Тигры Масанчи», СК «Хван Ман-Гым» (Узбекистан).

В первой лиге без поражения весь третий тур отыграли алматинцы Дастан и Айдос Кенжигуловы, Гузель Торшаева из «Alga Express». Места со второго по десятое занимают «Pro100» (Алматы), КНТ «Караганда-2», «Andijan» (Узбекистан), «Жетысу» (Талдыкорган), «Жалын» (Шымкент), «Иртыш» (Павлодар), ОСДЮШОР Караганда-1, «Ардагер» (Алматы), СК «Хван Ман-Гым-2» (Узбекистан).

Финальный тур пройдет в середине декабря.

Фото: olympic.kz


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