Определились призеры РК по водному поло среди юношей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 6 по 10 апреля прошел чемпионат Казахстана по водному поло среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В столицу приехали юные спортсмены из шести регионов Казахстана, которые прошли предварительную квалификацию и заняли 1-2 места в своих в своих конференциях (запад, юг, восток - по 2 команды). Команды из гг. Нур-Султан, Актобе, Уральск, Караганда, Тараз и ВКО начали сражение за титул чемпиона Казахстана сезона 2021/22 г.

По итогам соревнований команды расположились следующим образом:

1 место - Astana

2 место - Тараз

3 место - ВКО

4 место - Караганда

5 место - Уральск

6 место - Актобе

В этом году чемпионат проводился по новой схеме, начиная с ¼ финала команды вышедшие в плей-офф играют по 2 игры в полуфинале и финале. Этот формат позволяет опробовать различные тактики и исключает риск случайных побед и поражений. Хотя для многих игроков 2010 года рождения чемпионат является первым соревновательным опытом, тренера отмечают, что заметно вырос уровень молодых игроков в регионах, где уделяют большое внимание развитию водных видов спорта. Хорошие результаты показали новые клубы из Актобе, Уральска и ВКО. Традиционно сильные команды выставили гг. Караганда и Тараз. Стабильно выступает команда Astana, выигравшая все игры на стадии квалификации и занявшая 1 место в своей группе.