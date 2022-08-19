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Определились призеры Кубка Президента РК по хоккею
19 Августа 2022 18:19

Определились призеры Кубка Президента РК по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче заключительного игрового дня Кубка Президента Казахстана по хоккею нижнекамский «Нефтехимик» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Счет открыли нижнекамцы в первом периоде усилиями Анселя Галимова, во втором выровнял положение Арсен Хисамутдинов, однако довольно быстро Вячеслав Лещенко вновь вывел «Нефтехимик» вперед, увеличил разрыв Эдуард Гиматов. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где Анатолий Голышев с передачи Кертиса Волка вернул интригу, Данил Романцев восстановил равновесие. Игра перешла в овертайм и позже серию буллитов, где сильнее оказался

Таким образом, «Нефтехимик» набрал два очка и занял четвертое место на турнире, а «Автомобилист» имеет на один балл больше, благодаря чему обходит «Барыс» и выходит на второе благодаря успеху в очной встрече.

Победу на турнире разыграют казахстанский клуб и магнитогорский «Металлург», начало поединка в 19:30.



Фото: пресс-службы ХК «Барыс»





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