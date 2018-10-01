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Определились призеры чемпионата Казахстана по настольному теннису

7 Октября 2018 18:33 92
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Определились призеры чемпионата Казахстана по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На молодежном чемпионате Казахстана по настольному теннису определились призеры в командном зачете, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

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Среди девушек первое место разыграли сборные Карагандинской области и Шымкента. Со счетом 3:1 карагандинки Зауреш Акашева, Александра Смирнова, Арай Ашкеева переиграли Сарвиноз Миркадирову, Малику Илхамжанову, Озоду Азатову.

Третьи места заняли теннисистки Костанайской и Жамбылской областей.

Среди юношей отличились Дастан Кенжигулов, Айдос Кенжигулов и Санжар Жубанов (Западно-Казахстанская область), которые в матче за первое место одолели актюбинцев 3:0.

Бронзовые медали завоевали спортсмены Карагандинской и Туркестанской областей.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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