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Определились призеры чемпионата Казахстана по настольному теннису
7 Октября 2018 18:33 92
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На молодежном чемпионате Казахстана по настольному теннису определились призеры в командном зачете, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
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Среди девушек первое место разыграли сборные Карагандинской области и Шымкента. Со счетом 3:1 карагандинки Зауреш Акашева, Александра Смирнова, Арай Ашкеева переиграли Сарвиноз Миркадирову, Малику Илхамжанову, Озоду Азатову.
Третьи места заняли теннисистки Костанайской и Жамбылской областей.
Среди юношей отличились Дастан Кенжигулов, Айдос Кенжигулов и Санжар Жубанов (Западно-Казахстанская область), которые в матче за первое место одолели актюбинцев 3:0.
Бронзовые медали завоевали спортсмены Карагандинской и Туркестанской областей.
Ключевые слова: Спорт,
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