Определились призеры чемпионата Казахстана по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На молодежном чемпионате Казахстана по настольному теннису определились призеры в командном зачете, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Среди девушек первое место разыграли сборные Карагандинской области и Шымкента. Со счетом 3:1 карагандинки Зауреш Акашева, Александра Смирнова, Арай Ашкеева переиграли Сарвиноз Миркадирову, Малику Илхамжанову, Озоду Азатову.

Третьи места заняли теннисистки Костанайской и Жамбылской областей.

Среди юношей отличились Дастан Кенжигулов, Айдос Кенжигулов и Санжар Жубанов (Западно-Казахстанская область), которые в матче за первое место одолели актюбинцев 3:0.

Бронзовые медали завоевали спортсмены Карагандинской и Туркестанской областей.