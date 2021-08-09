Определились позиции Головкина и Алимханулы в рейтинге The Ring
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге The Ring. Популярное издание опубликовало актуальную версию рейтингов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В среднем весе изменений не произошло: первое место занимает казахстанский боксер Геннадий Головкин, за ним в тройке лидеров следуют американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы по-прежнему располагается на седьмой строчке.
Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:
4. Сергей Деревянченко (Украина)
5. Риота Мурата (Япония)
6. Хайме Мунгия (Мексика)
7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
9. Лиам Уильямс (Великобритания)
10. Феликс Кэш (Великобритания).
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