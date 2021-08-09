+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определились позиции Головкина и Алимханулы в рейтинге The Ring

9 Августа 2021 15:22
Поделиться:
Определились позиции Головкина и Алимханулы в рейтинге The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге The Ring. Популярное издание опубликовало актуальную версию рейтингов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи
Олимпиада-2020 в Токио официально объявлена закрытой Церемония закрытия Олимпийских игр проходит без зрителей Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев

В среднем весе изменений не произошло: первое место занимает казахстанский боксер Геннадий Головкин, за ним в тройке лидеров следуют американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы по-прежнему располагается на седьмой строчке.

Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Риота Мурата (Япония)

6. Хайме Мунгия (Мексика)

7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

9. Лиам Уильямс (Великобритания)

10. Феликс Кэш (Великобритания).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Головкин   #Бокс   #Алимханулы  
Поделиться:
Новости по теме
Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи
Олимпиада-2020 в Токио официально объявлена закрытой
Церемония закрытия Олимпийских игр проходит без зрителей
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Популярное
1 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
2 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
3 Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
4 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
5 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
6 Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Читайте также
Церемония закрытия Олимпийских игр проходит без зрителей
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив