Определились позиции Головкина и Алимханулы в рейтинге The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге The Ring. Популярное издание опубликовало актуальную версию рейтингов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе изменений не произошло: первое место занимает казахстанский боксер Геннадий Головкин, за ним в тройке лидеров следуют американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы по-прежнему располагается на седьмой строчке.

Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Риота Мурата (Япония)

6. Хайме Мунгия (Мексика)

7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

9. Лиам Уильямс (Великобритания)

10. Феликс Кэш (Великобритания).