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    08:10, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Определились полуфиналисты юношеского первенства РК по теннису

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Определились полуфиналисты в мужском и женском одиночном разрядах юношеского первенства РК по теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корресподент МИА «Казинформ».

    В теннисном центре «Эйс» города Алматы приближаются решающие поединки юношеского первенства РК до 18 лет. В нынешнем году соревнование отличается внушительным составом участников. Определились полуфиналисты в мужском и женском одиночном разрядах соревноваений.

    Посеянная под первым номером Мария Синицына в четвертьфинальном матче неожиданно уступила 15-летней Асылжан Арыстанбековой (Алматы) со счетом 5:7, 3:6. Теперь Асылжан предстоит проэкзаменовать Айю Нупбай (Алматы). Во втором полуфинале встретятся 9-я ракетка Казахстана Жанел Рустемова (Нур-Султан), переигравшая в напряженной борьбе Каракат Койлыбаеву (Шымкент) 6:0, 5:7, 6:0, и Еркежан Арыстанбекова (Алматы), которая одолела в ¼ финала Варвару Алексееву 6:4, 6:2. Варвара на этом чемпионате стала автором мини-сенсации, пробившись в четвертьфинал через квалификацию.

    В мужской сетке убедительный реванш за поражение на зимнем чемпионате РК среди взрослых удался Исламу Орынбасару (Нур-Султан). В четвертьфинале он победил Ерасыла Ердильду (Кызылорда) со счетом 6:3, 6:3. Теперь Орынбасару предстоит поединок с Жангером Алмашевым из Алматы. В свою очередь, Жангер в ¼ финала оказался сильнее единственного представителя г.Актау Даниала Рахматуллаева – 6:1, 6:3. Подающий большие надежды Арсланбек Айткулов (Караганды) в двух партиях нанес поражение прошлогоднему чемпиону Первенства страны среди юношей до 18 лет Никите Сидорову – 7:5, 6:3. В ½ финала Айткулов сыграет против еще одного представителя поколения Next Gen Ильи Ведьмедя (Павлодар). В четвертьфинале Илья разгромил алматинца Даниила Фелькера – 6:2, 3:1 (после четвертого гейма Даниил отказался от продолжения борьбы).

    Также определились полуфиналисты в парном разряде. За выход в финал сыграют:

    Девушки:

    Елена Ким/Мария Синицына (Алматы) – Жанель Оспанова (Нур-Султан)/Адеми Аманкелди (Шымкент);

    Ульяна Романова/Айя Нупбай (Нур-Султан) – Асылжан Арыстанбекова/Еркежан Арыстанбекова (Алматы);

    Мужчины:

    Жангер Алмашев/Кирилл Колганов (Алматы) – Александр Черномаз (Актобе)/Арсланбек Айткулов (Караганды);

    Даниил Фелькер (Алматы)/Ерасыл Ердильда (Кызылорда) – Ислам Орынбасар (Нур-Султан)/Даниал Рахматуллаев (Актау).



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