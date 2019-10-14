Определились полуфиналисты турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах завершились отборочные матчевые встречи десятого сезона турнира на Кубок КФБ – турнира, в котором ежегодно определяют сильнейшую команду среди областей и городов республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Согласно жеребьёвке в начале сезона всех участников разбили на четыре группы, в каждой группе были представлены по четыре команды, от лидеров до аутсайдеров.

6 октября определена первая пара полуфиналистов в группах А и С – команды Карагандинской и Туркестанской области. Туркестанцы представили довольно именитый состав - в команде заявлены призёр чемпионата мира 2019 года Сакен Бибосынов, чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев, призёр чемпионата Азии 2017 года Бекдаулет Ибрагимов, чемпион мира среди молодёжи 2018 года Нурлан Сапарбай. В отличие от них у карагандинцев нет таких ярких и известных спортсменов – тем интереснее будет наблюдать за ходом полуфинальной встречи.

13 октября названа вторая пара полуфиналистов в группах В и D, две команды, которые в отборочных встречах выигрывали трижды. Команду Нур-Султана - двукратного обладателя Кубка - представляют Азат Махметов, Ильяс Сулейменов, Василий Левит и Айбек Оралбай. В команду Мангистауской области – трёхкратного обладателя Кубка - вошли Нурбол Калжанов, Санатали Тольтаев, Ерик Альжанов, Айболды Дауренулы и чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов.

Полуфинальные и финальные встречи пройдут в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака 7 и 8 декабря в рамках завершения масштабного турнира Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, в котором участвуют представители бокса, борьбы, дзюдо и таеквондо.

В предыдущих сезонах обладателями Кубка по боксу становились команды Астаны (2010, 2013), Карагандинской (2011), Жамбылской (2014), Южно-Казахстанской (2015, 2017) и Мангистауской (2012, 2016, 2018) областей. Команда-победительница по традиции получит денежный приз в 25 миллионов тенге.