НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились полуфиналисты первенства Казахстана по теннису, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу Федерации тенниса Казахстана.

В ФТК отмечают, что в Нур-Султане в спортивном комбинате «Даулет» близится к завершению зимний чемпионат Казахстана. Сегодня определились полуфиналисты первенства республики.

Среди женщин в одиночном разряде чемпионка Казахстана 2016 года Гюзаль Айнитдинова из Шымкента обыграла 14-летнюю алматинку Асылжан Арыстанбекову 6:4, 6:4. Жанел Рустемова из Нур-Султана победила прошлогоднего серебряного призера первенства страны Марию Синицыну из Алматы— 6:1, 7:5.

Зрелищной получились оставшиеся четвертьфинальные игры, где сошлись Сандугаш Кенжибаева (Нур-Султан) – Ульяна Романова (Нур-Султан) и первая сеянная чемпионата Аружан Сагандыкова (Нур-Султан) - Софья Чурсина (Павлодар). За счет одного брейк-пойнта Романова забрала первый сет в свою пользу. Во второй партии Кенжибаева сумела собраться и продемонстрировать зрелищную игру. Однако, в решающем третьем сете Сандугаш никак не могла наладить подачу и в одном из геймов допустила две невынужденные ошибки, которые в итоге стали роковыми. Итог противостояния 4:6, 6:2, 4:6 в пользу Ульяны.

В заключительной игре ¼ финала Аружан Сагандыкова показала невероятную волю к победе, совершив по ходу матча камбэк года. Первый сет остался за Аружан – 6:4, вторую партию забрала Софья – 1:6. Переломный момент наступил в третьем сете, когда при счете 2:5 Чурсина на своей подаче имела три матчбола. Сагандыкова не только смогла «вытащить» тяжелейший гейм, но и, в конце концов, победить соперницу со счетом 7:5.

Таким образом, завтра в полуфинале зимнего чемпионата Сагандыкова встретится с Романовой, а Айнитдинова - с Рустемовой.

У мужчин всё обошлось без сенсаций. В полуфинал турнира в одиночном разряде вышли Достанбек Ташбулатов (Шымкент), Григорий Ломакин (Темиртау), Ерасыл Ердилда (Кызылорда) и Ислам Орынбасар (Нур-Султан). Ташбулатов отправил домой Никиту Сидорова - счет матча 6:2, 6:3. Ломакин также без особого труда обыграл своего молодого земляка Максима Батютенко — 6:3, 6:1. Ердилда выиграл у Жангера Алмашева 7:5, 6:2. Орынбасар победил Родиона Пака — 4:6, 6:4, 6:2.

В полуфинале Ломакину будет противостоять Орынбасар, а Ташбулатов сыграет против Ердилды.