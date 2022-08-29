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Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею
29 Августа 2022 06:12

Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам предварительного раунда определились все команды, которые продолжат борьбу за престижный трофей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Q1 – «Арлан» (первое место в группе, 6 баллов)

Q2 – «Сарыарка» (первое место в группе, 5 баллов)

Q3 – «Иртыш» (первое место в группе, 4 балла)

Q4 – «Горняк» (лучшая из команд, занявших вторые места в группах, 5 баллов)

Полуфинальные поединки состоятся 31 августа на «Барыс-Арене».

14:00 «Арлан» - «Горняк»

19:00 «Сарыарка» - «Иртыш»


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