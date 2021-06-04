Определились полуфиналисты чемпионата мира-2021 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира завершились четвертьфинальные матчи, определившие четыре команды, которые и разделят между собой медали турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первыми свою путевку добыли хоккеисты США, которые обыграли словаков со счетом 6:1.

Вторыми к ним присоединились немецкие спортсмены, они сумели сравнять счет на последней минуте матча со Швейцарией, не пропустить в овертайме и выиграть в серии буллитов — победа 3:2.

Третью путевку в следующую стадию турнира, казалось бы заберет Россия, но камбэк Канады позволил «кленовым листьям» оставить россиян за бортом — победа в овертайме 2:1.

Последними за медали поборятся хоккеисты сборной Финляндии, устоявшие в матче с Чехией (1:0).

Отметим, что сборная Казахстана сыграла со всеми участниками полуфинала. Американцам наши хоккеисты проиграли со счетом 0:3, победили немцев 3:2, вытащили в серии буллитов игру у финнов 2:1 (3-1 в серии), а также уступили Канаде со счетом 2:4.

Сборная Казахстана установила рекорд на чемпионате мира по хоккею. Был определен самый результативный матч завершившегося группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Наибольшее количество шайб было заброшено в игре между сборными Казахстана и Италии, состоявшейся 29 мая и закончившейся сокрушительной победой команды Юрия Михайлиса со счетом 11:3. Больше, чем Казахстан, в одном матче группового этапа не забивал никто.