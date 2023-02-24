Определились  полуфиналистки чемпионата Казахстана по теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном теннисном центре «Даулет» определились полуфиналистки взрослого чемпионата Казахстана среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Вчера на стадии второго круга сенсационно проиграли свои матчи опытные Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова. Аружан проиграла Марии Синицыной – 6:2, 3:6, 0:3 (отказ), а Жанель в трех партиях уступила 14-летней Айе Мырзакуловой со счетом 2:6, 6:4, 5:7, но стоит отметить, что Сагандыкова и Рустемова накануне прилетели из Турции, где играли турнир серии ITF. В четвертьфинале сегодня Айя победила Анастасию Крымкову – 6:4, 5:7, 6:2 и завтра за выход в финал сыграет с Альбиной Какеновой, которая в 14 финала оказалась сильнее Ульяны Романовой – 6:4. 6:4.

14-летняя Ариана Гогулина преподнесла очередной сюрприз, в четвертьфинале одолев Еркежан Арыстанбекову 6:3, 4:6, 6:1. В полуфинале Ариане предстоит сразиться с Адеми Амакельди. Уроженка города Туркестана сломила сопротивление Марии Синицыной – 6:3, 4:6, 6:2. Таким образом, в субботу 25 февраля на зимнем чемпионате Казахстане станет известно имя не только новой чемпионки, но и новых серебряного и бронзового призеров.