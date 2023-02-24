Определились полуфиналистки чемпионата Казахстана по теннису
Вчера на стадии второго круга сенсационно проиграли свои матчи опытные Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова. Аружан проиграла Марии Синицыной – 6:2, 3:6, 0:3 (отказ), а Жанель в трех партиях уступила 14-летней Айе Мырзакуловой со счетом 2:6, 6:4, 5:7, но стоит отметить, что Сагандыкова и Рустемова накануне прилетели из Турции, где играли турнир серии ITF. В четвертьфинале сегодня Айя победила Анастасию Крымкову – 6:4, 5:7, 6:2 и завтра за выход в финал сыграет с Альбиной Какеновой, которая в 14 финала оказалась сильнее Ульяны Романовой – 6:4. 6:4.
14-летняя Ариана Гогулина преподнесла очередной сюрприз, в четвертьфинале одолев Еркежан Арыстанбекову 6:3, 4:6, 6:1. В полуфинале Ариане предстоит сразиться с Адеми Амакельди. Уроженка города Туркестана сломила сопротивление Марии Синицыной – 6:3, 4:6, 6:2. Таким образом, в субботу 25 февраля на зимнем чемпионате Казахстане станет известно имя не только новой чемпионки, но и новых серебряного и бронзового призеров.