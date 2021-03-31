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    16:34, 31 Март 2021 | GMT +6

    Определились полуфинальные пары плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны пары полуфинала плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Они выглядят следующим образом:

    АФК «Кайрат» – МФК «Аят»

    МФК «Атырау» – МФК «Актобе»

    Матчи первого полуфинала «Кайрат» – «Аят» пройдут 14, 15 и 18 апреля.

    В случае, если команды не определят победителя по итогам трех матчей, то 19 и 22 апреля состоятся четвертый и пятый матчи.

    Матчи второго полуфинала «Атырау» – «Актобе» пройдут 16, 17 и 20 апреля. Если потребуется, 21 и 23 апреля команды сыграют четвертый и пятый матчи для определения победителя. Все игры пройдут в Алматинской области.


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