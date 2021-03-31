Определились полуфинальные пары плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны пары полуфинала плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Они выглядят следующим образом:

АФК «Кайрат» – МФК «Аят»

МФК «Атырау» – МФК «Актобе»

Матчи первого полуфинала «Кайрат» – «Аят» пройдут 14, 15 и 18 апреля.

В случае, если команды не определят победителя по итогам трех матчей, то 19 и 22 апреля состоятся четвертый и пятый матчи.

Матчи второго полуфинала «Атырау» – «Актобе» пройдут 16, 17 и 20 апреля. Если потребуется, 21 и 23 апреля команды сыграют четвертый и пятый матчи для определения победителя. Все игры пройдут в Алматинской области.