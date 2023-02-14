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Определились победители зимних спартакиад в Карагандинской области

14 Февраля 2023, 02:09
Определились победители зимних спартакиад в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Победителем областной зимней спартакиады «Ақ қыс» стали спортсмены Караганды, а представители Абайского района завоевали «золото» сельской спортивной спартакиады «Қарлы қыс». В областном центре подвели итоги традиционных зимних состязаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях участвовали около 400 человек из всех городов и сельских районов региона. Спортсмены состязались в зимнем президентском многоборье, лыжных гонках (эстафета), хоккее с шайбой и конькобежном спорте.

По итогам областной сельской спартакиады «золото» - у спортсменов Абайского района, на втором месте – Нуринский район, на третьем – Осакаровский.

Отличную игру показала хоккейная команда Нуринского района.

«Мы отличились, заняли первое место среди районов по хоккею. Добиться такого результата помогли постоянные тренировки. А еще в нашем районе построили хороший крытый спортивный корт. Летом можно заниматься футболом, зимой – хоккеем. Замечательно, что приходит тренироваться молодежь. Открыты секции, где с удовольствием занимаются младшие школьники», – сказал капитан команды по хоккею Нуринского района Шалгымбай Баспаков.

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В зимней спартакиаде среди городов лучшей стала команда из Караганды. На втором и третьем местах – Темиртау и Шахтинск.

«Каждую спартакиаду мы нацелены на первое место. Жаль, что каждый раз немного до этого недотягиваем. То здоровье спортсменов подводит, то с волнением не могут справиться. Самому старшему нашему участнику 65 лет. Это Виктор Лигай, он в хорошей физической форме. Состав нашей команды меняется, стараемся привлекать молодежь», – отметил главный специалист отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Темиртау Владимир Корягин.

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По окончании соревнований победителей наградили грамотами и медалями.


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