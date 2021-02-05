Определились победители зимнего чемпионата Казахстана по маунтинбайку

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился зимний чемпионат Казахстана по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В дисциплине кросс-кантри шорт-трек (XCC) медали распределились следующим образом:

Мужчины

1 место – Денис Сергиенко

2 место – Темирлан Мухамедиянов

3 место – Шакир Адилов

Женщины

1 место – Алина Саркулова

2 место – Татьяна Генелева

3 место – Анжела Соловьева

Юниорки

1 место – Виолетта Казакова

2 место – Зарина Бикмаева

3 место – Мадина Журтыбаева

Юниоры

1 место – Руслан Алиев

2 место – Никита Галкин

3 место – Алексей Фефелов