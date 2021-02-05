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    14:46, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Определились победители зимнего чемпионата Казахстана по маунтинбайку

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился зимний чемпионат Казахстана по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В дисциплине кросс-кантри шорт-трек (XCC) медали распределились следующим образом:

    Мужчины

    1 место – Денис Сергиенко

    2 место – Темирлан Мухамедиянов

    3 место – Шакир Адилов

    Женщины

    1 место – Алина Саркулова

    2 место – Татьяна Генелева

    3 место – Анжела Соловьева

    Юниорки

    1 место – Виолетта Казакова

    2 место – Зарина Бикмаева

    3 место – Мадина Журтыбаева

    Юниоры

    1 место – Руслан Алиев

    2 место – Никита Галкин

    3 место – Алексей Фефелов


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