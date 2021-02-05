14:46, 05 Февраль 2021 | GMT +6
Определились победители зимнего чемпионата Казахстана по маунтинбайку
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился зимний чемпионат Казахстана по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В дисциплине кросс-кантри шорт-трек (XCC) медали распределились следующим образом:
Мужчины
1 место – Денис Сергиенко
2 место – Темирлан Мухамедиянов
3 место – Шакир Адилов
Женщины
1 место – Алина Саркулова
2 место – Татьяна Генелева
3 место – Анжела Соловьева
Юниорки
1 место – Виолетта Казакова
2 место – Зарина Бикмаева
3 место – Мадина Журтыбаева
Юниоры
1 место – Руслан Алиев
2 место – Никита Галкин
3 место – Алексей Фефелов