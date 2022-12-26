Определились победители заключительного турнира по настольному теннису в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заключительный турнир 2022 года завершился в Алматы. Он прошел в Центре настольного тенниса «ADD», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Мужчины, матч за 3-е место.
Ирисбек Артукметов (Шымкент) - Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область) 4:1.
Мужчины, финал.
Искандер Харки (Жамбылская область) - Денис Жолудев (Восточно-Казахстанская область) 4:3.
Женщины, матч за 3-е место
Ангелина Романовская (Павлодарская область) - Альбина Жаксылыкова (Караганда) 4:0.
15-летняя Альбина на протяжении всего турнира демонстрировала качественную игру и заняла высокое 4-е место в конкуренции с более опытными соперницами.
Женщины, финал
Зауреш Акашева (Караганда) - Анель Бахыт (Шымкент) 4:3.
Фото: olympic.kz