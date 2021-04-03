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    00:02, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Определились победители юношеского первенства РК по теннису

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились победители юношеского первенства РК по теннису, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Федерации сообщили, что 2 апреля на кортах теннисного центра «Эйс» города Алматы завершилось крупнейшее национальное соревнование среди юных мастеров ракетки, представляющих ведущие теннисные школы всех регионов нашей страны.

    У юношей первое место завоевал Арсланбек Айткулов (Караганды), сломивший сопротивление третьей ракетки турнира Ислама Орынбасара (Нур-Султан) - 5:7, 6:0, 6:4. В матче за третье место победил Жангер Алмашев (Алматы), уверенно обыгравший Илью Ведмедя (Павлодар) 6:1, 6:3. В женском турнире первое место завоевала Айя Нупбай (Алматы), заставившая «зачехлить» ракетку прошлогоднюю чемпионку Жанел Рустемову (Нур-Султан) 7:5, 6:2.

    «Турнир был насыщенным, соперницы все были сильными и достойными. Финальная игра была очень тяжёлая, в первом сете я собрала все свои силы и отыграла последние два гейма отлично», — прокомментировала решающую встречу новоиспеченная чемпионка.

    В игре за третье место победительница определилась без игры, по отказу соперницы. «Бронза» у представительницы Алматы Асылжан Арыстанбековой. В этом противостоянии должны были сыграть сестры Арыстанбековы, но Еркежан решила уступить дорогу старшей сестре и не вышла на корт. Зато судьба преподнесла Еркежан подарок в виде золотой медали в парном разряде, где она вместе с сестрой Асылжан взяла верх над Жанель Оспановой и Адеми Аманкелди со счетом 7:5, 6:1. Бронза – у Ульяны Романовой (Нур-Султан)/Айи Нупбай (Алматы).

    Среди юношей в парном разряде триумфаторами стали Ислам Орынбасар и единственный представитель теннисной школы г.Актау Даниал Рахматуллаев. В решающей битве они победили Александра Черномаза (Актобе) и Арсланбека Айткулова (Караганды). Бронзовая медаль досталась Ерасылу Ердильде (Кызылорда) / Даниилу Фелькеру (Алматы).

    Главный судья турнира Антон Игнатченко отметил ежегодно растущий уровень мастерства теннисистов, а также внимание к этому первенству со стороны Федерации тенниса Казахстана.

    Отметим, что в соревнованиях приняли участие спортсмены до 18 лет.


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