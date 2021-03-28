Определились победители юношеского первенства РК по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках казахстанского теннисного тура завершилось первенство Республики, в котором принимали участие юные теннисисты до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В чемпионате играли сильнейшие юниоры со всех регионов Казахстана. Как отметили организаторы, именно в этом возрасте мастера мяча и ракетки демонстрируют уже весь свой большой потенциал для дальнейшего совершенства в теннисе. Это юные теннисисты и подтверждали на кортах теннисного центра города Актобе.

У мальчиков в финале сошлись Амир Омарханов из Караганды и алматинец Артем Сидоров. На пути к решающему поединку Амир одержал уверенные победы над Дмитрием Карловым (Алматы) – 6:1, 6:1, Михаилом Мищенко (Алматы) – 6:4, 6:3 и Дамиром Жалгасбаем (Алматы) – 6:4, 6:3. В полуфинале карагандинец одолел Адильбека Мырзагужина (Нур-Султан) – 6:3, 6:2. Его оппонент Сидоров в первом круге был сильнее Шынгыса Турлыбека (Шымкент) – 6:0, 6:0. В следующем раунде победил Родиона Лукашова (Алматы) – 6:2, 6:1, в четвертьфинале взял верх над первым сеянным чемпионата Демидом Горбачевым (Актобе) – 6:4, 6:4. А в 1/2 финала сломил сопротивление Мансура Шакена (Алматы) – 7:6 (4), 6:2.

Участники финального матча хорошо знали друг друга, регулярно соревнуются между собой на различных турнирах, защищают честь страны в составе юношеской сборной Казахстана, вместе становились бронзовыми призерами командного Чемпионата Азии до 12 лет. Поэтому решающая игра и получилась острой, а накал страстей в розыгрышах за каждый мяч был на пределе. Оба играли в активный и атакующий теннис. В захватывающей игре победил Омарханов – 2:6, 6:1, 6:2.

«Полностью доволен своим выступлением в первенстве страны. Я выложился и показал всё свое умение. Финальный матч получился захватывающим и интригующим. Мой соперник был очень силён в первом сете, но я смог перехватить инициативу по ходу матча и выиграть в трёх сетах. До чемпионата я играл в Минске. Там занял второе место в паре с беларусом. В одиночке я проиграл во втором круге чешскому спортсмену. В этой игре я получил небольшую травму, что ограничило мое движение и не дало сыграть в полную силу. Следующая остановка – Алматы. Буду участвовать в чемпионате страны среди юношей до 18 лет. Здесь я планирую поиграть с соперниками старше меня, попробовать свои силы против более опытных соперников. Этот турнир поможет мне набраться уверенности и закалить мастерство. Буду бороться за самые высокие места» - поделился своими эмоциями и планами Амир Омарханов.

Бронзовая медаль досталась Мансуру Шакен, который победил Адильбека Мырзагужина – 6:0, 6:2.

В последнее время в казахстанском туре и на международных аренах своими победами радуют наши юные теннисистки. Первенство в Актобе выявило новые имена из регионов, которые боролись за очко в каждой игре. В финале сошлись Ариана Гогулина (Нур-Султан) и Сатима Тореген (Алматы). Обе спортсменки показали хороший теннис. В полуфинале Ариана преподнесла мини-сенсацию, одолев третью ракетку турнира Анастасию Крымкову (Тараз) со счетом 6:3, 3:6, 6:1. В решающей битве судьба золотой медали решилась в третьей партии, где удача и физическая сила были на стороне Сатимы. Итоговый счет – 7:6 (4), 2:6, 6:2.

Бронзовым призером первенства стала Анастасия Крымкова. Игра получилась напряженной и эмоциональной. Первая партия осталась за Алисой Сорокопуд (Алматы), второй и третий сет забрала Крымкова – 7:5, 1:6, 3:6.

Результаты парных игр:

Девочки

1 место - Айганым Касымова (Нур-Султан)/Малика Амиргалиева (ВКО);

2 место – Адия Абдугаппар (Шымкент)/Эвелина Жук (Алматы);

3 место – Альбина Какенова (Нур-Султан)/Ариана Гогулина (Нур-Султан).

Мальчики

1 место - Артем Сидоров (Алматы)/Демид Горбачев (Актобе);

2 место – Дамир Жалгасбай (Алматы)/Святослав Буреев (Актобе);

3 место – Мансур Шакен (Алматы)/Адильбек Мырзагужин (Нур-Султан).



