Определились победители юношеского чемпионата РК по настольному теннису в командных соревнованиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. В рамках турнира определились победители и призёры в командном зачёте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди девушек золотые медали выиграли Виктория Мочалкина, Альбина Жаксылыкова, Дарья Гамова, Дарья Фу, Полина Сиротина из сборной Карагандинской области, которые в финале со счётом 3:1 переиграли столичных спортсменок Алису Цвигун, Елизавету Лаврову, Алину Шайхину, Нурсаю Нурман, Яну Михееву.

На третьем месте команды Восточно-Казахстанской области (Айша Асет, Алуа Жармухамбетова, Балауса Дарханкызы, София Кальтенбергер, Камилла Телегенова) и Мангистауской (Акку Темирханова, Салима Абулхаир, Лаура Жумаш, Фарида Онгар, Аида Избасар).

У юношей пьедестал почёта выглядит следующим образом:

1 место - Туркестанская область (Нуржигит Жолдыбай, Рамазан Назир, Адилет Умирзак, Марлен Жумагул, Фахриддин Бакаев);

2 место - Карагандинская область (Алан Курмангалиев, Ален Бурамбек, Арсен Кабдулов, Асылхан Магзумбеков, Медет Нурумов);

3 место - Шымкент (Нурислам Касым, Адхам Моминжанов, Бакдаулет Сауырбай, Нуртай Сиддик, Мухаммадали Курбантаев);

3 место - Костанайская область (Тамерлан Балташ, Никита Кондратьев, Айдын Альмагамбетов, Данияр Карпташаров, Артём Кондратьев).