Определились победители юношеского чемпионата РК по настольному теннису в командных соревнованиях
Среди девушек золотые медали выиграли Виктория Мочалкина, Альбина Жаксылыкова, Дарья Гамова, Дарья Фу, Полина Сиротина из сборной Карагандинской области, которые в финале со счётом 3:1 переиграли столичных спортсменок Алису Цвигун, Елизавету Лаврову, Алину Шайхину, Нурсаю Нурман, Яну Михееву.
На третьем месте команды Восточно-Казахстанской области (Айша Асет, Алуа Жармухамбетова, Балауса Дарханкызы, София Кальтенбергер, Камилла Телегенова) и Мангистауской (Акку Темирханова, Салима Абулхаир, Лаура Жумаш, Фарида Онгар, Аида Избасар).
У юношей пьедестал почёта выглядит следующим образом:
1 место - Туркестанская область (Нуржигит Жолдыбай, Рамазан Назир, Адилет Умирзак, Марлен Жумагул, Фахриддин Бакаев);
2 место - Карагандинская область (Алан Курмангалиев, Ален Бурамбек, Арсен Кабдулов, Асылхан Магзумбеков, Медет Нурумов);
3 место - Шымкент (Нурислам Касым, Адхам Моминжанов, Бакдаулет Сауырбай, Нуртай Сиддик, Мухаммадали Курбантаев);
3 место - Костанайская область (Тамерлан Балташ, Никита Кондратьев, Айдын Альмагамбетов, Данияр Карпташаров, Артём Кондратьев).