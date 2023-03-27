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Определились победители VI летней Спартакиады по настольному теннису

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Марта 2023, 05:55
Определились победители VI летней Спартакиады по настольному теннису

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центре настольного тенниса Saryarka в Караганде завершилась VI летняя Спартакиада Казахстана среди мастеров малой ракетки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В финале мужского турнира встречались Кирилл Герасименко из Астаны и карагандинец Алан Курмангалиев. В итоге победу со счетом 4:1 одержал опытный Герасименко. Среди женщин за звание чемпиона боролись лидеры национальной сборной - карагандинка Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова из Шымкента. В этом противостоянии успех был на стороне Акашевой. Счет 4:1.

Отметим, что в прошлом году на чемпионате Казахстана в Павлодаре в финалах личных состязаний между собой встречались именно эти спортсмены.

В смешаных парных соревнованиях дуэт Кирилла Герасименко и Анастасии Лавровой в сухую обыграл (3:0) пару Зауреш Акашева - Владислав Захаров. Бронзовые медали достались парам Бекулан Жамал/Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и Алан Курмангалиев/Арай Ашкеева (Карагандинская область).

В женских парных соревнованиях не было равных Сарвиноз Миркадировой и Анель Бакыт из Шымкента. В финале они победили Гүлчехру Хусейнову и Алсу Сапарову из Западно-Казахстанской области. На третью ступень пьедестала поднялись Юлия Даниярова/Алина Дубровская (Костанайская область) и Айя Алимбаева/Валентина Успанова (Алматы).

В финале мужских парных состязаний Алан Курмангалиев и Владислав Захаров выиграли у братьев Герасименко Кирилла и Александра. Бронзовыми призерами стали Денис Жолудев/Сагантай Курмамбаев (ВКО) и Бакдаулет Әкимали/Бекклан Жамал (Шымкент).

В турнире мужских команд сборная Карагандинской области (Алан Курмангалиев, Владислав Захаров, Темирлан Ким, Амир Торгайбеков, Райымбек Келбуганов) со счетом 3:1 обыграла команду ВКО (Денис Жолудев, Сагантай Курмамбаев, Сергей Коновалов, Кирилл Сотник, Арнур Оралханов).

Команда Карагандинской области (Зауреш Акашева, Арай Ашкеева, Жанерке Кошкимбаева, Александра Смирнова, Виктория Мочалкина) праздновала успех и среди женщин. В финале карагандинки победили сборную Шымкента (Анель Бакыт, Сарвиноз Миркадирова, Гульноз Камилжанова, Малика Расулметова, Акниет Амангельды).

По итогам спартакиады Темирлан Ким (Караганды), Арай Ашкеева (Караганды) и Тимофей Герасименко (Астана) получили звания «Мастер спорта РК».

В общекомандном зачете лучшей стала Карагандинская область, второе место - у Астаны, на третьем месте - Шымкент.

В VI летней Спартакиаде РК приняли участие более 180 спортсменов со всей страны.

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