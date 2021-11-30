Определились победители турнира по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились финальные бои VI открытого республиканского турнира по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

За победу в соревнованиях в своих весовых категориях боролись спортсмены, представляющие Вооруженные силы, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны, Национальную гвардию, а также различные регионы страны.

По итогам турнира в личном первенстве по рукопашному бою в весовой категории до 55 кг победу одержал спортсмен Министерства обороны Аман Шакиртов, до 60 кг, 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, свыше 90 кг – представители МВД Асхат Жылысбеков, Ирисбек Байдуллаев, Айдын Толепбаев, Асылбек Смаилов и Женис Ердаулет соответственно. В весе до 70 кг первое место занял Данияр Койшыбек из Службы государственной охраны, до 80 кг – представитель Сил воздушной обороны Жомарт Жакетаев, до 90 кг – Демей Бексултан из Комитета национальной безопасности.

Турнир является квалификационным – за победу в соревнованиях спортсменам присваивается звание «Мастер спорта Республики Казахстан».

В общекомандном зачете первое место занимает сборная Министерства внутренних дел, второе – команда Службы государственной охраны, замыкает тройку лидеров сборная Министерства обороны.



