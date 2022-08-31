31 Августа 2022 09:16

Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся открытый турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

После двухдневных соревнований были зафиксированы следующие результаты:

Мужчины.

1 место - Дастан Кенжигулов (Уральск)

2 место - Ирисбек Артукметов (Шымкент)

3 место - Владислав Захаров (Караганда)

Женщины.

1 место - Сарвиноз Миркадирова (Шымкент)

2 место - Ангелина Романовская (Экибастуз)

3 место - Жанерке Кошкумбаева (Караганда)

Также спортсмены были награждены в следующих номинациях:

«Самая эффектная игра» - Тимофей Герасименко (Нур-Султан)

«Самый молодой участник» - Даниал Канатбаев (Нур-Султан)

«Самый возрастной участник» - Валерий Фадеев

«Лучшая техника» - Александра Смирнова (Караганда)

«Fair Play» - Марат Аскаров (Павлодар).

Фото: olympic.kz