29 Августа 2022 13:13

Определились победители турнира по настольному теннису Burabay Open

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился крупный турнир по настольному теннису Burabay Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях приняли участие 75 мужчин и 30 женщин. Призовой фонд составил 1 млн тенге.

1 место среди мужчин занял Искандер Харки, 2 место - Ирисбек Артукметов, 3 место - Дастан Кенжигулов.

У женщин 1 место заняла Сарвиноз Миркадирова, 2 место - Гузель Торшаева, 3 место - Ангелина Романовская.



Фото: olympic.kz