Определились победители турнира по қазақ күресі в честь Кажымукана Мунайтпасова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На ковер вышли около 120 палуанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Акколь завершился областной турнир по қазақ күресі среди мужчин, посвященный прославленному казахскому палуану Кажымукану Мунайтпасову.

За звание сильнейших в девяти весовых категориях борются 118 акмолинцев.

Чтобы выявить сильнейших борцов, обладателей такой гигантской силы как у Балуан Шолака и Кажымукана Мунайтпасова и сделать шаг к популяризации одного из самых любимых в народе национальных видов спорта, было решено провести турнир «Қазақ күресі».

В течении двух дней в упорной борьбе «на выбывание», определились победители и ими стали Нурислам Мусахметов, Нұрбек Ерболат, Тохтаубай Көбеген, Темірке Бекзат, Төлеухан Алмат, Леонид Станеев, Асет Жунусов, Зынданұлы Рустам. И в борьбе за титул «Түйе балуан» выиграл Асет Жунусов.

Отметим, что палуаны из Акмолинской области хорошо известны на мировой арене, неоднократно прославляли наш флаг и нашу страну.