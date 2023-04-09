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Определились победители турнира по қазақ күресі в честь Кажымукана Мунайтпасова

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 17:15
Определились победители турнира по қазақ күресі в честь Кажымукана Мунайтпасова Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На ковер вышли около 120 палуанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Акколь завершился областной турнир по қазақ күресі среди мужчин, посвященный прославленному казахскому палуану Кажымукану Мунайтпасову.

За звание сильнейших в девяти весовых категориях борются 118 акмолинцев.

Чтобы выявить сильнейших борцов, обладателей такой гигантской силы как у Балуан Шолака и Кажымукана Мунайтпасова и сделать шаг к популяризации одного из самых любимых в народе национальных видов спорта, было решено провести турнир «Қазақ күресі».

В течении двух дней в упорной борьбе «на выбывание», определились победители и ими стали Нурислам Мусахметов, Нұрбек Ерболат, Тохтаубай Көбеген, Темірке Бекзат, Төлеухан Алмат, Леонид Станеев, Асет Жунусов, Зынданұлы Рустам. И в борьбе за титул «Түйе балуан» выиграл Асет Жунусов.

Отметим, что палуаны из Акмолинской области хорошо известны на мировой арене, неоднократно прославляли наш флаг и нашу страну.


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