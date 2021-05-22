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    17:10, 22 Май 2021 | GMT +6

    Определились победители турнира Almaty Gold 14&under Wilson Open

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился престижный республиканский турнир Almaty Gold 14&under Wilson Open, передает МИА «Казинформ»,

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за главный трофей боролись более 70 спортсменов из всех регионов Казахстана.

    По итогам соревнования победителями и призерами стали:

    Одиночный разряд

    Девушки:
    1. Колбасина Ариана
    2. Слепцова Полина
    3. Тореген Сатима
    Юноши:
    1. Жалгасбай Дамир
    2. Сидоров Артём
    3. Карим Темирлан

    Парный разряд

    Девушки:
    1. Колбасина Ариана / Слепцова Полина
    2. Жук Эвелина / Абдугаппар Адия
    3.Сорокопуд Алиса/Маманфина Аделина

    Юноши:
    1. Карим Темирлан / Бахтияр Ерасыл
    2. Лукашов Родион / Требухин Арсений
    3. Турлыбек Шынгыс / Николенко Никита

    Победители были награждены медалями, дипломами и подарочными сертификатами.


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