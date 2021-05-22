Определились победители турнира Almaty Gold 14&under Wilson Open

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился престижный республиканский турнир Almaty Gold 14&under Wilson Open, передает МИА «Казинформ»,

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за главный трофей боролись более 70 спортсменов из всех регионов Казахстана.

По итогам соревнования победителями и призерами стали:

Одиночный разряд

Девушки:

1. Колбасина Ариана

2. Слепцова Полина

3. Тореген Сатима

Юноши:

1. Жалгасбай Дамир

2. Сидоров Артём

3. Карим Темирлан

Парный разряд

Девушки:

1. Колбасина Ариана / Слепцова Полина

2. Жук Эвелина / Абдугаппар Адия

3.Сорокопуд Алиса/Маманфина Аделина

Юноши:

1. Карим Темирлан / Бахтияр Ерасыл

2. Лукашов Родион / Требухин Арсений

3. Турлыбек Шынгыс / Николенко Никита

Победители были награждены медалями, дипломами и подарочными сертификатами.