17:10, 22 Май 2021 | GMT +6
Определились победители турнира Almaty Gold 14&under Wilson Open
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился престижный республиканский турнир Almaty Gold 14&under Wilson Open, передает МИА «Казинформ»,
Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за главный трофей боролись более 70 спортсменов из всех регионов Казахстана.
По итогам соревнования победителями и призерами стали:
Одиночный разряд
Девушки:
1. Колбасина Ариана
2. Слепцова Полина
3. Тореген Сатима
Юноши:
1. Жалгасбай Дамир
2. Сидоров Артём
3. Карим Темирлан
Парный разряд
Девушки:
1. Колбасина Ариана / Слепцова Полина
2. Жук Эвелина / Абдугаппар Адия
3.Сорокопуд Алиса/Маманфина Аделина
Юноши:
1. Карим Темирлан / Бахтияр Ерасыл
2. Лукашов Родион / Требухин Арсений
3. Турлыбек Шынгыс / Николенко Никита
Победители были награждены медалями, дипломами и подарочными сертификатами.