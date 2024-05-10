Определились победители традиционного турнира по настольному теннису «Путь в Шанырак»
В Алматы завершился традиционный Открытый республиканский юношеский турнир по настольному теннису «Путь в Шанырак». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнование неизменно проводится с 2015 года. В нем принимают участие юные таланты со всей страны, а также зарубежные гости. Ниже представлены результаты.
Мальчики 2011 - 2012 г.р.
1 место - Алихан Камалов (Хван Ман Гым, Узбекистан);
2 место - Марлен Жумагул (Шымкент);
3 место - Кирилл Берников (Алматы);
3 место - Акежан Ерланулы (Семей).
Девочки 2011 - 2012 г.р.
1 место - Амина Алимгерей (Актау);
2 место - Арайлым Сапабек (Астана);
3 место - Айя Уали (Актау);
3 место - Дилнавоз Аманова (Андижан, Узбекистан).
Мальчики 2013-2014 г.р.
1 место - Лочинбек Абдухалилов (Хван Ман гым, Узбекистан);
2 место - Шахриёр Шакатов (Хван Ман Гым, Узбекистан);
3 место - Амир Шириев (Андижан, Узбекистан);
3 место - Абай Жумагул (Шымкент).
Девочки 2013 - 2014 г.р.
1 место - Шохина Миркодирова (Шымкент);
2 место - Арина Рябова (Караганда);
3 место - Муниса Машарипова (Хван Ман Гым, Узбекистан);
3 место - Шодиёна Камилжанова (Шымкент).
Мальчики 2015 г. р. и моложе.
1 место - Бакдаулет Нуржан (Шымкент);
2 место - Осман Махметсултан (Караганда);
3 место - Абдулла Калдыбай (Тараз);
3 место - Альтаир Абубакир (Жетысай).
Девочки 2015 г.р. и моложе
1 место - Злата Стадник (Караганда);
2 место - Адия Косубаева (Караганда);
3 место - Назерке Болатбек (Туркестан);
3 место - Нурай Абылкак (Семей).