Определились победители теннисного турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился турнир серии ITF Men's World Tennis Tour Nur-Sultan с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ».

«Т риумфатором соревнования стал 19-летний Отто Виртанен из Финляндии, который в финале обыграл немца Матса Розенкранца со счетом 7:5, 6:3», - сообщила в Instagram Федерация тенниса Казахстана.

По информации ФТК, Виртанен до этой победы Виртанен в полуфинале сломил сопротивление поляка Михаля Дембека в трех сетах – 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале переиграл итальянца Маттео Донати, а в матче второго круга он был сильнее партнера по команде Патрика Никласа-Салминена. В стартовой игре турнира он одолел британского спортсмена Оскара Уайтмана.

«Доволен, что удалось выиграть турнир. Меня радует результат, весь матч прошел в борьбе. Это моя вторая победа на турнирах серии ITF Men's World Tennis Tour. Постараюсь выиграть следующий турнир, который пройдет здесь же в Нур-Султане. Хочу поблагодарить своего тренера, его поддержка помогала сконцентрироваться на важных моментах», - отметил после финальной игры Отто Виртанен.

Напомним, финский теннисист в 2018 году стал победителем юниорского соревнования Orange Bowl. В том же году в дуэте с турком Янки Эрелем стал чемпионом Уимблдона в юниорском парном разряде.

Победу в парном разряде праздновал дуэт из Беларуси Ярослав Шила и Иван Лютаревич. В финале турнира белорусы переиграли итальянцев Франческо Форти и Франческо Маестрелли со счетом 7:6, 7:6. Для Ярослава Казахстан является фартовым городом. Именно здесь он завоевал свой 14 титул в парном разряде турниров серии ITF Men's World Tennis.