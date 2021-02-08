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    20:30, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Определились победители теннисного турнира в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился турнир серии ITF Men's World Tennis Tour Nur-Sultan с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ».

    «Т риумфатором соревнования стал 19-летний Отто Виртанен из Финляндии, который в финале обыграл немца Матса Розенкранца со счетом 7:5, 6:3», - сообщила в Instagram Федерация тенниса Казахстана.

    По информации ФТК, Виртанен до этой победы Виртанен в полуфинале сломил сопротивление поляка Михаля Дембека в трех сетах – 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале переиграл итальянца Маттео Донати, а в матче второго круга он был сильнее партнера по команде Патрика Никласа-Салминена. В стартовой игре турнира он одолел британского спортсмена Оскара Уайтмана.

    «Доволен, что удалось выиграть турнир. Меня радует результат, весь матч прошел в борьбе. Это моя вторая победа на турнирах серии ITF Men's World Tennis Tour. Постараюсь выиграть следующий турнир, который пройдет здесь же в Нур-Султане. Хочу поблагодарить своего тренера, его поддержка помогала сконцентрироваться на важных моментах», - отметил после финальной игры Отто Виртанен.

    Напомним, финский теннисист в 2018 году стал победителем юниорского соревнования Orange Bowl. В том же году в дуэте с турком Янки Эрелем стал чемпионом Уимблдона в юниорском парном разряде.

    Победу в парном разряде праздновал дуэт из Беларуси Ярослав Шила и Иван Лютаревич. В финале турнира белорусы переиграли итальянцев Франческо Форти и Франческо Маестрелли со счетом 7:6, 7:6. Для Ярослава Казахстан является фартовым городом. Именно здесь он завоевал свой 14 титул в парном разряде турниров серии ITF Men's World Tennis.


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