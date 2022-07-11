11 Июля 2022 03:00

Определились победители спартакиады по национальным видам спорта в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Есиль Есильского района определились победители областной спартакиады по национальным и народным видам спорта «Кулагер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

После отборочных туров в городах и районах региона сильнейшие, а их было около тысячи человек, встретились здесь, чтобы в финалах выявить победителей в таких видах спорта, как кокпар, қазақ күресі, армрестлинг, гиревой спорт, тоғызқұмалақ, асық ату, бес асық, городошный спорт, аударыспак, теңге ілу, жамбы ату и бәйге.

Большинство участников — известные спортсмены, за плечами которых немало побед.

Спартакиада «Кулагер» уже давно стала традиционной. Все команды показали хорошую подготовку.

По сумме всех 12 видов спорта среди районов уверенную победу одержала команда Есильского района, на втором месте спортсмены Зерендинского района, бронзовыми призерами стали представители Целиноградского района. Среди городов лучшим стал Степногорск, за ним расположилась команда Кокшетау и замкнул тройку лидеров Атбасар.

Неслучайно ежегодно областная спартакиада меняет место проведения для того, чтобы укреплялась материальная база национальных видов спорта, строились ипподромы и спортивные площадки по всему региону, чтобы жители имели возможность воочию увидеть захватывающие спортивные баталии.