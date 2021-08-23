Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт акимата города.

Седьмой розыгрыш ещё двух iPhone12 и других ценных призов прошёл в прямом эфире 21 августа (суббота) в 17:00ч на страницах акимата г. Нур-Султан в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в 7-ом розыгрыше приняли вакцинированные в период с 14 августа по 20 августа (включительно).

Розыгрыши ценных призов среди вакцинированных проводятся еженедельно.

В данных розыгрышах участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыши ценных призов акиматом города за счёт спонсоров проводятся еженедельно.

iPhone 12 выиграли:

1) № 6203 - Бейсембаева Кымбат Бахытжановна

2) № 6974 - Бермаганбетова Жанат Рустемовна