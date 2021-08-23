Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт акимата города.
Седьмой розыгрыш ещё двух iPhone12 и других ценных призов прошёл в прямом эфире 21 августа (суббота) в 17:00ч на страницах акимата г. Нур-Султан в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в 7-ом розыгрыше приняли вакцинированные в период с 14 августа по 20 августа (включительно).
Розыгрыши ценных призов среди вакцинированных проводятся еженедельно.
В данных розыгрышах участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыши ценных призов акиматом города за счёт спонсоров проводятся еженедельно.
iPhone 12 выиграли:
1) № 6203 - Бейсембаева Кымбат Бахытжановна
2) № 6974 - Бермаганбетова Жанат Рустемовна
3) № 6383 - Табагулов Александр Вадимович
Холодильник от магазина «Технодом» выиграла:
4) № 8593 - Карсыбаева Асель Заманбековна
Ранее среди вакцинированных были разыграны 17 iPhone последней модели, 5 холодильника, 3 телевизора, 2 планшета, 4 микроволновки, 5 принтеров, 2 видеорегистратора, стиральная машина, умная колонка Алиса и увлажнитель воздуха.
Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.
Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов.
Среди вакцинированных также будет разыграна 2-комнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.
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