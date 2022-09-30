Определились победители первого республиканского марафон-байге «Ұлы Дала Жорығы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команды участники марафон-байге «Ұлы Дала Жорығы» финишровали в Туркестане, преодолев более 1200 километров из Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Победителей поздравил министр культуры и спорта Даурен Абаев и отметил, что уникальное мероприятие, возрождающее национальный быт и традиции в будущем должно стать традиционным.

«Проект действительно стал уникальным, историческим событием как для нашего спорта, так и в деле возрождения национальной культуры. Я благодарю всех участников байге, мы и в дальнейшем будем поддерживать проекты, которые будут способствовать укреплению национального духа», – сказал Даурен Абаев.

Сборная команда Мангистауской области финишировала за самое короткое время и была награждена главным призом – титулом «Ұлы дала сарбазы» и денежной суммой в размере 24 млн тенге.

Занявшие 2 и 3 места сборные команды Жетысуской и Туркестанской областей получили денежные призы в размере 12 млн тенге и 9 млн тенге соответственно.

Занявшая 4 место команда Жамбылской области получила денежный приз в размере 6 млн тенге.

Кроме того, организаторы отметили наградами и всадников, команды которых выбыли из байге, однако продолживших марафон по своему желанию. 13 всадников из нескольких областей получили денежные призы в размере 1 млн тенге.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК



















