РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Определились победители первого республиканского марафон-байге «Ұлы Дала Жорығы»

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команды участники марафон-байге «Ұлы Дала Жорығы» финишровали в Туркестане, преодолев более 1200 километров из Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Победителей поздравил министр культуры и спорта Даурен Абаев и отметил, что уникальное мероприятие, возрождающее национальный быт и традиции в будущем должно стать традиционным.

    «Проект действительно стал уникальным, историческим событием как для нашего спорта, так и в деле возрождения национальной культуры. Я благодарю всех участников байге, мы и в дальнейшем будем поддерживать проекты, которые будут способствовать укреплению национального духа», – сказал Даурен Абаев.

    Сборная команда Мангистауской области финишировала за самое короткое время и была награждена главным призом – титулом «Ұлы дала сарбазы» и денежной суммой в размере 24 млн тенге.

    Занявшие 2 и 3 места сборные команды Жетысуской и Туркестанской областей получили денежные призы в размере 12 млн тенге и 9 млн тенге соответственно.

    Занявшая 4 место команда Жамбылской области получила денежный приз в размере 6 млн тенге.

    Кроме того, организаторы отметили наградами и всадников, команды которых выбыли из байге, однако продолживших марафон по своему желанию. 13 всадников из нескольких областей получили денежные призы в размере 1 млн тенге.


    Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК







    Теги:
    Общество Спорт Даурен Абаев Минкультуры
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!