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    17:00, 19 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Определились победители первого чемпионата Казахстана по паралимпийскому теннису

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошёл чемпионат Республики Казахстан по паралимпийскому теннису, в рамках которого также был проведен фестиваль по Special теннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Всего в первенстве приняли участие более 40 спортсменов из Актобе, Актау, Уральска, Караганды, Астаны и Алматы.

    На церемонии открытия исполнительному директору Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Дейву Майли национальным паралимпийским комитетом был вручен сертификат о признании ФТК спортивной федерацией по летнему паралимпийскому виду спорта - «теннис на колясках».

    Чемпионат проходил в 4-х возрастных категориях и призовые места распределилась следующим образом:

    Мужчины 16+:

    Неязов Дастан (Актобе) - 1 место

    Старыгин Федор (Караганда) - 2 место

    Быков Евгений (Караганда)- 3 место

    Девушки 16+:

    Жетпеисова Айшуак (Караганда) - 1 место

    Бердишева Айгуль (Актобе) - 2 место

    Асаубаева Асель (Караганда)-3 место

    Юноши 14-15 лет:

    1 место: Байкенов Мадияр (Актобе)

    2 место: Марат Турарбек (Уральск)

    3 место: Трофимов Назар (Актау)

    Дети 7-8 лет:

    1 место: Соловьев Иван (Алматы)

    2 место: Рустамов Холид (Астана)

    Также отдельными номинациями были отмечены:

    «За лучшую технику» - Алиакпаров Динмухамед (Астана)

    «За волю к победе» - Бекжанова Альбина (Уральск)

    «За волю к победе» - Еделев Евгений (Актобе)

    «Теннис на колясках» широко представлен в мире: есть чемпионаты Большого шлема, такие как Уимблдон, Открытые чемпионаты США, Австралии, Франции. Есть свои звезды, и, я уверен, что казахстанские спортсмены тоже будут среди них. Главное, приложить все усилия. По итогам этого турнира будет сформирована национальная сборная, и уже в следующем году она поедет в Китай, чтобы впервые выступить на международной арене», – отметил исполнительный директор ФТК Дейв Майли.







    Фото: ktf.kz


    Теги:
    Алматы Спорт Теннис
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