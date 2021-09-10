Определились победители Национального конкурса «Мерейлі отбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, накануне Дня семьи, в онлайн формате с участием Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Открывая церемонию, Государственный секретарь зачитал поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева, где отмечается значимость конкурса в воспитании подрастающего поколения и укреплении семейных ценностей.

В этом году были внедрены новые подходы по проведению конкурса, согласно которым теперь ежегодно будут определяться 17 лучших семей – из каждого региона. Всего в текущем году в региональные конкурсные комиссии было подано 2 768 заявок (68,7% сельских семей и 31,3% городские). По новым правилам заявки принимались не только от самих семей, но и от организаций.

В ходе церемонии награждения своими впечатлениями поделились семьи-лауреаты.

Так, глава многодетной семьи-қандастар из Акмолинской области Құрмет Нұрсұлтан поблагодарил Елбасы и Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку қандастар и повышение статуса педагогов.

Семья Крейдун из СКО – пример гармоничной и дружной семьи, которая воспитывает пятерых приемных детей. Инна Крейдун отметила, что ее семья, как и многие другие будет прилагать все усилия для процветания и развития сел в Казахстане.

Алмагуль Ахметова – представитель династии врачей из г.Алматы, генеральный директор медицинского центра ЭКО «АСТАНА ЭКОЛАЙФ», подчеркнула актуальность мер государственной поддержки бездетных семей и реализации программы «Аңсаған сәби», инициированной Главой государства.

Семья Жамаловых из Туркестанской области активно развивает сельское хозяйство в регионе. В этом году супруги отмечают 30-летие совместной жизни. «Наша семья – ровесник Независимости страны!» – с гордостью заявил глава семьи Асылбек Турсынбайұлы.

Помимо этого, накануне Дня семьи в столице свидетельство о браке получила семья Айдоса Нурбаева и Арай Сапарғалиқызы. Айдос – индивидуальный предприниматель, Арай – ведущий инженер-проектировщик. «Конкурс «Мерейлі отбасы» – хороший знак для нас! Мы рады, что находимся среди образцовых семей, на которые хотели бы равняться!» - делятся молодожены.

Кайрат Нускабаев – представитель семьи Нускабаевых из Актюбинской области - победителей Национального конкурса 2016 года, отметил, что это почетное звание возложило огромную ответственность на всех членов его семьи. «Наш долг – с честью и достоинством сохранить этот высокий статус», – подчеркнул он, пожелав семьям-победителям и молодоженам счастья и крепкого здоровья.

Также в церемонии приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутат Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова, министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева, акимы областей, гг. Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Памятные подарки семьям-лауреатам от имени Президента страны вручили акимы регионов.

Напомним, Национальный конкурс «Мерейлi отбасы» учрежден по инициативе Елбасы в 2013 году. Цель конкурса – укрепление института семьи, семейных ценностей, повышение ответственности родителей в воспитании детей, пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.