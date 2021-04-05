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    11:30, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Определились победители Молодежных игр по греко-римской борьбе

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане завершились Молодежные игры по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Представляем вашему вниманию имена победителей и призеров республиканского турнира.

    До 55 килограммов:

    1. Исхар Курбаев (Алматинская область)

    2. Ербол Қамалиев (Алматинская область)

    3. Нурзат Кабдрахимов (Алматинская область)

    3. Саматбек Изимгали (Актюбинская область)

    До 60 килограммов:

    1. Нұрсұлтан Базарбаев (ВКО)

    2. Айбек Есмуратов (Алматинская область)

    3. Айбек Сабырбеков (ВКО)

    3. Нурзат Марат (Туркестанская область)

    До 63 килограммов:

    1. Диас Әскербай (ВКО)

    2. Орынбасар Советбайулы (Алматинская область)

    3. Қуат Айтбай (Мангистауская область)

    3. Мұхтархан Сахан (Шымкент)

    До 67 килограммов:

    1. Сырым Сарсен (Алматинская область)

    2. Мадияр Мәулітқанов (Алматинская область)

    3. Нұрсұлтан Жомартов (Шымкент)

    3. Елдос Камелов (ВКО)

    До 72 килограммов:

    1. Абдулазим Қарабаев (Шымкент)

    2. Нұрдәулет Тұрсын (Туркестанская область)

    3. Диас Алмаған (Жамбылская область)

    3. Ернар Жолдас (ВКО)

    До 77 килограммов:

    1. Омар Сатаев (Шымкент)

    2. Расұл Жүніс (Алматинская область)

    3. Алмаз Арыстанов (Атырауская область)

    3. Диас Балапан (СКО)

    До 82 килограммов:

    1. Азимхан Абдалиев (Шымкент)

    2. Вэйсал Эюбов (Костанайская область)

    3. НұрханТілеубергенов (Актюбинская область)

    3. Бағдәулет Азамат (Нур-Султан)

    До 87 килограммов:

    1. Мақсат Сайлау (Нур-Султан)

    2. Айдос Амиров (Алматинская область)

    3. Медет Аймұханов (Актюбинская область)

    3. Бекзат Мұхамбетов (Костанайская область)

    До 97 килограммов:

    1. Ерзат Ерланов (Жамбылская область)

    2. Даурен Тойшыбаев (Шымкент)

    3. Асылбек Әбдіқалық (Карагандинская область)

    3. Ертілеу Темірбек (Жамбылская область)

    130 килограммов:

    1. Даниэль Деобальд (Акмолинская область)

    2. Асылбек Жәнібекұлы (Актюбинская область)

    3. Акарыс Бердашев (Алматинская область)

    3. Нұртаз Қыдырбай (Шымкент)


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