Определились победители Молодежных игр по греко-римской борьбе

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане завершились Молодежные игры по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Представляем вашему вниманию имена победителей и призеров республиканского турнира.

До 55 килограммов:

1. Исхар Курбаев (Алматинская область)

2. Ербол Қамалиев (Алматинская область)

3. Нурзат Кабдрахимов (Алматинская область)

3. Саматбек Изимгали (Актюбинская область)

До 60 килограммов:

1. Нұрсұлтан Базарбаев (ВКО)

2. Айбек Есмуратов (Алматинская область)

3. Айбек Сабырбеков (ВКО)

3. Нурзат Марат (Туркестанская область)

До 63 килограммов:

1. Диас Әскербай (ВКО)

2. Орынбасар Советбайулы (Алматинская область)

3. Қуат Айтбай (Мангистауская область)

3. Мұхтархан Сахан (Шымкент)

До 67 килограммов:

1. Сырым Сарсен (Алматинская область)

2. Мадияр Мәулітқанов (Алматинская область)

3. Нұрсұлтан Жомартов (Шымкент)

3. Елдос Камелов (ВКО)

До 72 килограммов:

1. Абдулазим Қарабаев (Шымкент)

2. Нұрдәулет Тұрсын (Туркестанская область)

3. Диас Алмаған (Жамбылская область)

3. Ернар Жолдас (ВКО)

До 77 килограммов:

1. Омар Сатаев (Шымкент)

2. Расұл Жүніс (Алматинская область)

3. Алмаз Арыстанов (Атырауская область)

3. Диас Балапан (СКО)

До 82 килограммов:

1. Азимхан Абдалиев (Шымкент)

2. Вэйсал Эюбов (Костанайская область)

3. НұрханТілеубергенов (Актюбинская область)

3. Бағдәулет Азамат (Нур-Султан)

До 87 килограммов:

1. Мақсат Сайлау (Нур-Султан)

2. Айдос Амиров (Алматинская область)

3. Медет Аймұханов (Актюбинская область)

3. Бекзат Мұхамбетов (Костанайская область)

До 97 килограммов:

1. Ерзат Ерланов (Жамбылская область)

2. Даурен Тойшыбаев (Шымкент)

3. Асылбек Әбдіқалық (Карагандинская область)

3. Ертілеу Темірбек (Жамбылская область)

130 килограммов:

1. Даниэль Деобальд (Акмолинская область)

2. Асылбек Жәнібекұлы (Актюбинская область)

3. Акарыс Бердашев (Алматинская область)

3. Нұртаз Қыдырбай (Шымкент)