Определились победители Молодежных игр по греко-римской борьбе
Представляем вашему вниманию имена победителей и призеров республиканского турнира.
До 55 килограммов:
1. Исхар Курбаев (Алматинская область)
2. Ербол Қамалиев (Алматинская область)
3. Нурзат Кабдрахимов (Алматинская область)
3. Саматбек Изимгали (Актюбинская область)
До 60 килограммов:
1. Нұрсұлтан Базарбаев (ВКО)
2. Айбек Есмуратов (Алматинская область)
3. Айбек Сабырбеков (ВКО)
3. Нурзат Марат (Туркестанская область)
До 63 килограммов:
1. Диас Әскербай (ВКО)
2. Орынбасар Советбайулы (Алматинская область)
3. Қуат Айтбай (Мангистауская область)
3. Мұхтархан Сахан (Шымкент)
До 67 килограммов:
1. Сырым Сарсен (Алматинская область)
2. Мадияр Мәулітқанов (Алматинская область)
3. Нұрсұлтан Жомартов (Шымкент)
3. Елдос Камелов (ВКО)
До 72 килограммов:
1. Абдулазим Қарабаев (Шымкент)
2. Нұрдәулет Тұрсын (Туркестанская область)
3. Диас Алмаған (Жамбылская область)
3. Ернар Жолдас (ВКО)
До 77 килограммов:
1. Омар Сатаев (Шымкент)
2. Расұл Жүніс (Алматинская область)
3. Алмаз Арыстанов (Атырауская область)
3. Диас Балапан (СКО)
До 82 килограммов:
1. Азимхан Абдалиев (Шымкент)
2. Вэйсал Эюбов (Костанайская область)
3. НұрханТілеубергенов (Актюбинская область)
3. Бағдәулет Азамат (Нур-Султан)
До 87 килограммов:
1. Мақсат Сайлау (Нур-Султан)
2. Айдос Амиров (Алматинская область)
3. Медет Аймұханов (Актюбинская область)
3. Бекзат Мұхамбетов (Костанайская область)
До 97 килограммов:
1. Ерзат Ерланов (Жамбылская область)
2. Даурен Тойшыбаев (Шымкент)
3. Асылбек Әбдіқалық (Карагандинская область)
3. Ертілеу Темірбек (Жамбылская область)
130 килограммов:
1. Даниэль Деобальд (Акмолинская область)
2. Асылбек Жәнібекұлы (Актюбинская область)
3. Акарыс Бердашев (Алматинская область)
3. Нұртаз Қыдырбай (Шымкент)