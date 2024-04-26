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    14:33, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Определились победители молодежного чемпионата РК по настольному теннису

    Определились победители молодежного чемпионата РК по настольному теннису
    Фото: НОК РК

    В карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka определились чемпионы молодёжного чемпионата Казахстана в командном зачете. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Финал, парни: Алматы - Восточно-Казахстанская область 3:1.

    Ши Данян - Сагантай Курмамбаев 0:3.

    Санжар Жубанов - Темирлан Джиенбаев 3:0.

    Абдулла Мамай - Арнур Оралханов 3:1.

    Санжар Жубанов - Сагантай Курмамбаев 3:2.

    Итоговое положение

    1 место - Алматы.

    2 место - Восточно-Казахстанская область.

    3 место - Карагандинская область.

    3 место - Жамбылская область.

    Финал, девушки: Карагандинская область – Алматы 3:1.

    Арай Ашкеева - Анель Бахыт 2:3.

    Жанерке Кошкумбаева - Гузель Торшаева 3:0.

    Альбина Жаксылыкова - Екатерина Пюрко 3:1.

    Жанерке Кошкумбаева - Анель Бахыт 3:1.

    Итоговое положение

    1 место - Карагандинская область.

    2 место - Алматы.

    3 место - Астана.

    3 место - Туркестанская область.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Регионы Караганда
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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