Определились победители молодежного чемпионата РК по настольному теннису
В карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka определились чемпионы молодёжного чемпионата Казахстана в командном зачете. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Финал, парни: Алматы - Восточно-Казахстанская область 3:1.
Ши Данян - Сагантай Курмамбаев 0:3.
Санжар Жубанов - Темирлан Джиенбаев 3:0.
Абдулла Мамай - Арнур Оралханов 3:1.
Санжар Жубанов - Сагантай Курмамбаев 3:2.
Итоговое положение
1 место - Алматы.
2 место - Восточно-Казахстанская область.
3 место - Карагандинская область.
3 место - Жамбылская область.
Финал, девушки: Карагандинская область – Алматы 3:1.
Арай Ашкеева - Анель Бахыт 2:3.
Жанерке Кошкумбаева - Гузель Торшаева 3:0.
Альбина Жаксылыкова - Екатерина Пюрко 3:1.
Жанерке Кошкумбаева - Анель Бахыт 3:1.
Итоговое положение
1 место - Карагандинская область.
2 место - Алматы.
3 место - Астана.
3 место - Туркестанская область.