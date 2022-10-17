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Определились победители международного турнира по настольному теннису памяти Ермека Китаева
17 Октября 2022, 15:13

Определились победители международного турнира по настольному теннису памяти Ермека Китаева

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре завершился международный турнир по настольному теннису памяти Ермека Китаева. Olympic.kz представил результаты соревнований, передает МИА «Казинфром».

В турнире приняли участие 250 спортсменов из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Астаны, Алматы, Шымкента, областей Казахстана.

Мужчины до 39 лет:

1 место Айдос Кенжигулов (Алматы);

2 место Вадим Ярошенко (Беларусь);

3 место Егор Овчинников (Россия).

Женщины до 39 лет:

1 место Ангелина Романовская (Павлодарская область);

2 место Мехринисо Норкулова (Узбекистан);

3 место Зауреш Акашева (Караганда).

Женщины 40 лет и старше:

1 место Наталья Орлова (Павлодарская область);

2 место Алия Абжанова (Астана);

3 место Жанна Сейдалина (Караганда).

Мужчины 40-49:

1 место Алексей Хорьков (Павлодар);

2 место Алексей Мищук (Павлодар);

3 место Асхат Искаков (Павлодарская область).

Мужчины 50-59 лет:

1 место Марат Суртубаев (Караганда);

2 место Александр Коткин (Астана);

3 место Алибек Нарубаев (ВКО).

Мужчины 60 лет и старше:

1 место Никонор Ким (Алматы);

2 место Ермек Карабаев (Алматы);

3 место Закир Ташмухамедов (Кыргызстан).

Фото: olympic.kz


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