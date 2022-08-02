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Определились победители летнего чемпионата Казахстана по фигурному катанию
2 Августа 2022 13:55

Определились победители летнего чемпионата Казахстана по фигурному катанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны победители летнего чемпионата Казахстана по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди юношей чемпионом стал Диас Жиренбаев из Нур-Султана, на втором месте расположился Рахат Бралин (Нур-Султан), замкнул тройку лидеров Олег Мельников (Шымкент).

Среди девочек золотую медаль завоевала алматинка София Фарафонова, на второй и третьей позициях - столичные спортсменки Анна Левковец и Нурия Сулеймен соответственно.


Фото: olympic.kz



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