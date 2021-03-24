Определились победители Кубка Казахстана по спортивному скалолазанию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился Кубок Казахстана по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Мужчины, сложность:
1. Алекей Панфилов (Шымкент);
2. Павел Грязнов (Алматы);
3. Артем Девятериков (Алматы).
Женщины, сложность:
1. Тамара Улжабаева (Шымкент);
2. Маргарита Агамбаева (Алматинская область);
3. Дарья Панфилова (Шымкент).
Мужчины, скорость:
1. Роман Костюков (Алматы);
2. Алексей Молчанов (Карагандинская область);
3. Вадим Ишмухаметов (Карагандинская область).
Женщины, скорость:
1. Асель Марленова (Нур-Султан);
2. Танзила Оспан (Карагандинская область);
3. Тамара Улжабаева (Шымкент).