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Определились победители Кубка Казахстана по спортивному скалолазанию

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2021, 20:00
Определились победители Кубка Казахстана по спортивному скалолазанию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился Кубок Казахстана по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Мужчины, сложность:

1. Алекей Панфилов (Шымкент);

2. Павел Грязнов (Алматы);

3. Артем Девятериков (Алматы).

Женщины, сложность:

1. Тамара Улжабаева (Шымкент);

2. Маргарита Агамбаева (Алматинская область);

3. Дарья Панфилова (Шымкент).

Мужчины, скорость:

1. Роман Костюков (Алматы);

2. Алексей Молчанов (Карагандинская область);

3. Вадим Ишмухаметов (Карагандинская область).

Женщины, скорость:

1. Асель Марленова (Нур-Султан);

2. Танзила Оспан (Карагандинская область);

3. Тамара Улжабаева (Шымкент).


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