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Определились победители конкурса на разработку дизайна формы Олимпийской сборной Казахстана

5 Января 2020 17:32
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Определились победители конкурса на разработку дизайна формы Олимпийской сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В открытом конкурсе на разработку дизайна формы Олимпийской сборной Казахстана определились победители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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14 октября Национальный Олимпийский комитет Казахстана объявил о старте конкурса на разработку концепции дизайна комплектов парадной и спортивной экипировки национальной сборной Республики Казахстан на Олимпийские Игры 2020 в Токио. Свои разработки прислали 19 участников, работы которых были размещены на сайте НОК.

Решение о победителях принимала специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители дирекции спорта НОК Казахстана, Национального паралимпийского комитета, члены Комиссии атлетов НОК. Согласно итоговому заседанию комиссии, были определены два победителя конкурса: ТОО «КазСПО-N» Zibroo Active Sportswear и ООО «Marino Madi».

Дальнейшая работа по окончательному концепту дизайнов олимпийской формы – парадной и спортивной, технологическим требованиям (ткань, фурнитура, гигроскопичность, нанесение государственной символики и тд.) к моделям будет проведена уже среди победителей конкурса. Утверждать модели образцов парадной и спортивной форм будет комиссия с участием в составе представителей Олимпийской сборной команды Казахстана.

«Комиссией была проделана большая работа. Многие участники представили не один, а несколько вариантов дизайна олимпийской формы. Радует, что все наши участники были представителями Казахстана, для нас выбор отечественного производителя является одним из ключевых в разработке олимпийской формы. Отметим, что выбранные работы являются концептами, которые теперь будут дорабатываться вместе с победителями конкурса с учетом технического задания и требований МОК. Итоговое решение будет приниматься уже самими спортсменами, которые будут представлять Казахстан на Олимпийских играх в Токио-2020», - отметил официальный представитель НОК страны Жигер Азбергенов.

Итоговые дизайны олимпийской формы национальной команды будут представлены на официальной презентации НОК Казахстана летом этого года.


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Ключевые слова: Спорт,
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