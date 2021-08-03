Определились победители конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Республики Казахстан и Клуб главных редакторов определили пятерых победителей VI международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ», который в этом году был посвящён 30-летию независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

На рассмотрение оргкомитета поступило 60 заявок из 36 стран от авторов, опубликовавших свои материалы за последние двенадцать месяцев. Работы участников конкурса были посвящены широкому кругу тем, связанных с Казахстаном: экономика, политика, международные отношения, культура, туризм, здравоохранение, спорт, ядерное разоружение, возобновляемая энергия, наследие Абая Кунанбайулы и аль-Фараби. Материалы вышли в свет в газетах, журналах, онлайн СМИ, телеканалах, подкастах и других популярных блог-платформах.

В целом, по мнению организаторов, активное участие журналистов в данном конкурсе свидетельствует о значительном интересе иностранных СМИ к Казахстану.

По результатам рассмотрения поступивших заявок, жюри конкурса выбрало следующих победителей.

Лучшим материалом среди работ претендентов из стран СНГ и Балтии была выбрана статья журналиста Николая Жукова (Литва) «За год Казахстан продемонстрировал свою собственную модель эволюционной преемственности власти», опубликованная в литовской газете «Kauno Diena».

Главный редактор издания «Financne noviny» Владимир Бачишин (Словакия) был отмечен как автор лучшего материала из стран Европы за цикл статей «Летом, зимой и светом: в Нур-Султане умеют жить».

Видеоматериал и статья Цолмон Бат-Эрдэнэ (Монголия) «Сосед в 37 километрах с планом на 37 лет», размещённые телеканалом «MNB Mongolian National Broadcaster», признаны лучшими среди заявок, поступивших из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Статьи Мехмуда Уль Хассан Хана из Пакистана, посвящённые актуальной повестке политических и экономических реформ в Казахстане и интеллектуальному наследию Абая Кунанбайулы, опубликованные в изданиях «Islamabad Post» и «DNA News», были признаны лучшими из региона Ближнего Востока и Африки.

Среди заявок из Северной и Южной Америки лучшим был признан видеоматериал «Казахстан глазами канадцев», подготовленный НПО «Объединённые сообщества Канады» и тележурналистом Ингой Черней-Килнер.

Как сообщалось ранее, победители конкурса получат возможность принять участие в поездке в Казахстан, в рамках которой они смогут посетить города Нур-Султан, Алматы и Туркестан, курортную зону «Боровое», увидеть природные и культурные достопримечательности нашей страны, встретиться с видными журналистами, дипломатами и общественными деятелями.

Организаторы благодарят всех участников VI международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» и желают новых творческих успехов и достижений.