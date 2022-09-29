ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Определились победители гонки на классических лыжероллерах в Щучинске на летнем чемпионате РК по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра лыжного спорта.

Ксения Шалыгина из Алматы выиграла женскую гонку на 10 км, второе место заняла Дарья Ряжко из Павлодарской области, а Анна Мельник из Щучинска стала вновь бронзовым призером соревнований.

В мужской гонке на 15 км чемпионом стал Иван Люфт из Восточно-Казахстанская область), второе место - у Олжаса Климина (ШВСМ, Кокшетау), третий - Константин Борцов (ШВСМ, Щучинск).















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