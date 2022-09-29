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    17:42, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Определились победители гонки на классических лыжероллерах в Щучинске на летнем чемпионате РК

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Определились победители гонки на классических лыжероллерах в Щучинске на летнем чемпионате РК по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра лыжного спорта.

    Ксения Шалыгина из Алматы выиграла женскую гонку на 10 км, второе место заняла Дарья Ряжко из Павлодарской области, а Анна Мельник из Щучинска стала вновь бронзовым призером соревнований.

    В мужской гонке на 15 км чемпионом стал Иван Люфт из Восточно-Казахстанская область), второе место - у Олжаса Климина (ШВСМ, Кокшетау), третий - Константин Борцов (ШВСМ, Щучинск).





    Фото: www.instagram.com/schuchinsk_ski

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