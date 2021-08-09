Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Пятый розыгрыш ещё пяти iPhone12 и других ценных призов прошёл в прямом эфире 7 августа (суббота) в 17:00ч на страницах акимата г. Нур-Султан в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в 5-ом розыгрыше приняли вакцинированные в период с 28 июля по 6 августа (включительно).

В данных розыгрышах участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыши ценных призов акиматом города за счёт спонсоров проводятся еженедельно.

Таким образом, победителями пятого розыгрыша стали: пяти iPhone 12 - № 14674 - ТОЛКУМБЕКОВА НАЗГУЛЬ, №1642 - НУГЕРБЕКОВ МИРАС, №10104 - СУЛЕЙМЕНОВ КУАНЫШ, №1055 - ҚАБСАБЫР АҚМАРАЛ, №10918 - ЗУХУРНАЕВ ДАРХАН.

Cтиральную машину от магазина «Технодом» выиграла: №691 - МАТВЕЕВА ИРИНА.

Холодильник от магазина «Технодом» выиграла: №6311 - КАБЕНОВА АЯН.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Среди вакцинированных также будет разыграна 2-комнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

«Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%», - сообщили в акимате.