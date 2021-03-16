Определились победители детского теннисного турнира в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошёл теннисный турнир «Almaty Masters 10&under», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в Федерации, в республиканских соревнованиях среди детей до 10 лет приняли участие 47 юных спортсменов (23 девочки и 24 мальчика) из разных регионов Казахстана, включая, Караганду, Актау, Актобе, Алматы, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент и Экибастуз. Организатором турнира выступила Федерация Тенниса Казахстана.

По результатам турнира призовые места распределились следующим образом:

Итоги:

Мальчики

1 место - Амир Аскар (Алматы);

2 место - Балкан Нурдаулет (Актау);

3 место - Арнур Турсынхан (Алматы).

Девочки

1 место - Ясмин Дюсембаева (Экибастуз);

2 место - Ева Панченко (Алматы);

3 место - Ника Богрянская (Нур-Султан).