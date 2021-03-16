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    20:14, 15 Март 2021 | GMT +6

    Определились победители детского теннисного турнира в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошёл теннисный турнир «Almaty Masters 10&under», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как сообщили в Федерации, в республиканских соревнованиях среди детей до 10 лет приняли участие 47 юных спортсменов (23 девочки и 24 мальчика) из разных регионов Казахстана, включая, Караганду, Актау, Актобе, Алматы, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент и Экибастуз. Организатором турнира выступила Федерация Тенниса Казахстана.

    По результатам турнира призовые места распределились следующим образом:

    Итоги:

    Мальчики

    1 место - Амир Аскар (Алматы);

    2 место - Балкан Нурдаулет (Актау);

    3 место - Арнур Турсынхан (Алматы).

    Девочки

    1 место - Ясмин Дюсембаева (Экибастуз);

    2 место - Ева Панченко (Алматы);

    3 место - Ника Богрянская (Нур-Султан).


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