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    13:25, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Определились победители чемпионата РК по велоспорту на шоссе в групповой гонке

    Определились победители чемпионата РК по велоспорту на шоссе в групповой гонке
    Фото: НОК РК

    В рамках чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе в Талдыкоргане определились победители и призеры групповой гонки, передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    У мужчин на дистанции 178 километров победу праздновал Дмитрий Груздев. Глеб Брусенский показал второй результат. Иоган Штейн замкнул тройку лучших.

    В женских соревнованиях (100 километров) не было равных Ринате Султановой. «Серебро» завоевала Виолетта Казакова. Елизавета Склярова стала третьей.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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