Определились победители чемпионата РК по велоспорту на шоссе в групповой гонке

В рамках чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе в Талдыкоргане определились победители и призеры групповой гонки, передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

У мужчин на дистанции 178 километров победу праздновал Дмитрий Груздев. Глеб Брусенский показал второй результат. Иоган Штейн замкнул тройку лучших.

В женских соревнованиях (100 километров) не было равных Ринате Султановой. «Серебро» завоевала Виолетта Казакова. Елизавета Склярова стала третьей.