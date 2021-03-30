Определились победители чемпионата РК по стрельбе из лука

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука в помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования продлились шесть дней, по итогам которых призовые места заняли следующие спортсмены и команды:

Стрельба из классического лука

Командные соревнования, мужчины:

1. Алматинская область;

2. Алматы;

3. ЗКО.

Командные соревнования, женщины:

1. ЗКО;

2. Шымкент;

3. Алматинская область.

Индивидуальные соревнования, мужчины:

1. Султан Дузельбаев;

2. Санжар Мусаев;

3. Ильфат Абдуллин.

Индивидуальные соревнования, женщины:

1. Александра Воропаева;

2. Алина Ильясова;

3. Анастасия Баннова.

Стрельба из блочного лука

Командные соревнования, мужчины:

1. Шымкент;

2. Алматинская область;

3. Алматы.

Командные соревнования, женщины:

1. Шымкент;

2. Алматинская область;

3. Алматы.

Индивидуальные соревнования, мужчины:

1. Владимир Сорокин;

2. Акбарали Карабаев;

3. Константин Солодовников.

Индивидуальные соревнования, женщины:

1. Виктория Лян;

2. Роксана Юнусова;

3. Мария Филько.

В медальном зачете первым стал Шымкент, второе место у Алматинской области, а замкнула тройку лучших команда Алматы.