Определились победители чемпионата РК по стрельбе из лука
Соревнования продлились шесть дней, по итогам которых призовые места заняли следующие спортсмены и команды:
Стрельба из классического лука
Командные соревнования, мужчины:
1. Алматинская область;
2. Алматы;
3. ЗКО.
Командные соревнования, женщины:
1. ЗКО;
2. Шымкент;
3. Алматинская область.
Индивидуальные соревнования, мужчины:
1. Султан Дузельбаев;
2. Санжар Мусаев;
3. Ильфат Абдуллин.
Индивидуальные соревнования, женщины:
1. Александра Воропаева;
2. Алина Ильясова;
3. Анастасия Баннова.
Стрельба из блочного лука
Командные соревнования, мужчины:
1. Шымкент;
2. Алматинская область;
3. Алматы.
Командные соревнования, женщины:
1. Шымкент;
2. Алматинская область;
3. Алматы.
Индивидуальные соревнования, мужчины:
1. Владимир Сорокин;
2. Акбарали Карабаев;
3. Константин Солодовников.
Индивидуальные соревнования, женщины:
1. Виктория Лян;
2. Роксана Юнусова;
3. Мария Филько.
В медальном зачете первым стал Шымкент, второе место у Алматинской области, а замкнула тройку лучших команда Алматы.