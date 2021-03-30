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    17:44, 30 Март 2021 | GMT +6

    Определились победители чемпионата РК по стрельбе из лука

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука в помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Соревнования продлились шесть дней, по итогам которых призовые места заняли следующие спортсмены и команды:

    Стрельба из классического лука

    Командные соревнования, мужчины:

    1. Алматинская область;

    2. Алматы;

    3. ЗКО.

    Командные соревнования, женщины:

    1. ЗКО;

    2. Шымкент;

    3. Алматинская область.

    Индивидуальные соревнования, мужчины:

    1. Султан Дузельбаев;

    2. Санжар Мусаев;

    3. Ильфат Абдуллин.

    Индивидуальные соревнования, женщины:

    1. Александра Воропаева;

    2. Алина Ильясова;

    3. Анастасия Баннова.

    Стрельба из блочного лука

    Командные соревнования, мужчины:

    1. Шымкент;

    2. Алматинская область;

    3. Алматы.

    Командные соревнования, женщины:

    1. Шымкент;

    2. Алматинская область;

    3. Алматы.

    Индивидуальные соревнования, мужчины:

    1. Владимир Сорокин;

    2. Акбарали Карабаев;

    3. Константин Солодовников.

    Индивидуальные соревнования, женщины:

    1. Виктория Лян;

    2. Роксана Юнусова;

    3. Мария Филько.

    В медальном зачете первым стал Шымкент, второе место у Алматинской области, а замкнула тройку лучших команда Алматы.


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